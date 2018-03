Sa Pinto : "Anderlecht et Bruges viennent à Sclessin avec peur et respect"

Ce vendredi soir, sur le coup de 20h30, le Standard de Liège accueille le Sporting de Charleroi pour la première journée des play-offs 1. Ricardo Sa Pinto, entraineur de la formation présidée par Bruno Venanzi, s’est livré au micro de Standard TV.

"Je suis heureux avec le travail de l’équipe. Nous avons gagné la Coupe, nous nous sommes qualifiés pour les PO1 et nous allons retourner en Coupe d’Europe. C’est magnifique, le Standard devrait y figurer chaque année. Dans une bonne saison, le Standard doit gagner un titre. Je suis venu au Standard afin de remporter des choses et pour ramener le club sur la scène européenne", a précisé le Portugais.

Et de préciser : "Nous avons un bon esprit, celui de ‘l’ancien Standard’, et il y a un esprit ‘famille’ dans cette équipe. Nous sommes portés par l’union, par le fait de croire et de se battre contre tout, principalement contre les injustices. Grâce à tout cela, il nous est possible d’aller chercher des résultats. Le football est un sport collectif. Un entraineur ne gagne pas seul, les joueurs non plus. C’est notre esprit de groupe qui permet de gagner quelque chose d’important. C’est le secret de notre équipe cette saison."

La vidéo diffusée par le Standard se nomme #WeAreBack. Quelle définition donne Sa Pinto à ce slogan ? "Nous avons retrouvé l’esprit Standard, l’union des supporters avec l’équipe. Nous sommes le Standard, nous devons être en play-offs 1 tous les ans. Cette saison sonne aussi le retour de l’enfer de Sclessin. C’est magnifique. Nous avons aussi regagné le respect de l’adversaire. Même si nous n’obtenons pas un bon résultat dans un match. Quand l’adversaire vient ici, il change son système. Les grandes équipes comme Anderlecht et Bruges viennent chez nous avec peur et respect", a conclu l’entraineur de 45 ans.