Sa Pinto à propos de Preud'homme : "C'est un grand manque de respect"

Ricardo Sa Pinto devrait être un entraîneur heureux, 'son' Standard réalise de grands Playoffs I (16 points sur 21 possibles) et a poursuivi dimanche soir sa spectaculaire remontée au classement en dominant largement Genk (5-0) pour venir se mêler à la course au titre. Pourtant, ce n’était pas de la joie qu’on pouvait lire sur le visage du coach liégeois lors de la conférence de presse. C’était même plutôt de l’amertume quand il s’est exprimé au sujet des récentes déclarations de Michel Preud’homme qui a révélé l’existence de discussions entre lui et le Président du Standard, Bruno Venanzi, en vue d’une collaboration dès la saison prochaine.

"Je suis dans le football depuis 37 ans et au poste d’entraîneur depuis 7 ou 8 ans. Au niveau étique, je n’ai jamais vu un entraîneur faire ce qu’il a fait par rapport à un autre coach en fonction, a expliqué Sa Pinto devant la presse. D’autant plus dans une situation sportive telle que la nôtre, c’est-à-dire avec encore trois rencontres très importantes à disputer. Cela peut créer de l’instabilité au niveau du club, des joueurs, …"

"Tout cela vise un entraîneur qui a gagné la Coupe, qui a mené le club en Playoffs I - l’unique objectif de cette saison - et qui a encore un an de contrat. C’est un grand manque de respect, c’est impardonnable" a asséné fermement le Portugais.

Les prochaines semaines s’annoncent agitées du côté de Sclessin.