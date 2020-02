Rupture des ligaments du genou pour Massimo Bruno

Antwerp - Charleroi : Le résumé - Pro League - 26ème Journée - 16/02/2020 L'Antwerp et Charleroi ont partagé l'enjeu ce dimanche, dans le cadre de la 26e journée de Pro League (1-1). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Rodrigues (14') pour les locaux et Nicholson (51') pour les Zeèbres. Les deux équipes ont raté un penalty (Morioka, 33' et Mbokani, 64'). Au classement, statu quo. Charleroi reste 3e avec un point d'avance sur l'Antwerp. A 18 heures, Genk reçoit le Standard et à 20 heures, Zulte-Waregem accueille Mouscron.