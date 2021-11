Romo se prend pour Neuer et déserte son but pour le plus grand plaisir de Seraing (vidéo)

Romo (OHL) se prend pour Neuer et déserte son but pour le plus grand plaisir de Seraing - Pro... Le gardien d'Oud-Heverlee Louvain Rafael Romo a contribué sans le vouloir à la victoire 1-3 de Seraing samedi soir lors de la 15e journée de Pro League. Alors que les Sérésiens étaient mis sous pression par OHL, capable de revenir à 1-2 à un quart d'heure du terme, l'international vénézuélien s'est lancé dans une sortie balle au pied malheureuse. Dérangé par les joueurs de Seraing, Romo s'est aventuré jusqu'à une trentaine de mètres de son but avant de se libérer du ballon précipitamment et assez maladroitement. A l'interception, Gérald Kilota n'a pas réfléchi à deux fois avant de tenter un lob finalement victorieux pour le but du 1-3 définitif (86e).