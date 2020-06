Roméo Lavia, international U16 et grand espoir du Sporting, quitte Anderlecht

Roméo Lavia a annoncé "la fin de (s) on aventure au RSC Anderlecht" sur son compte Instagram. Le jeune défenseur de 16 ans, grand espoir du Sporting, a décidé de poursuivre sa carrière ailleurs. Plus que probablement en Angleterre. La Dernière Heure évoque un transfert à Manchester City.



Lavia, international U16, était arrivé à 8 ans à Neerpede. "C’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce la fin de mon aventure au RSC Anderlecht. J’aimerais remercier toutes les merveilleuses personnes (staff, supporters et coéquipiers) que j’ai côtoyées au quotidien de près ou de loin et qui ont toujours cru en moi car vous avez fait de moi un meilleur garçon tant footballistiquement que humainement. Ce club et ses couleurs garderont une énorme place dans mon cœur !", a-t-il écrit.