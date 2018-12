Rôle des agents, transparence, protection : les recommandations faites à la Pro League

L'assemblée générale de la Pro League a adopté à l'unanimité lundi un ensemble de principes relatifs à la problématique des agents dans le football belge. Ces principes ont été énoncés par le panel d'expert de trois personnes (le CEO de la Pro League Pierre François, le ministre d'Etat Melchior Wathelet et Wouter Lambrecht, avocat spécialisé dans le sport) mis sur pied par la Pro League et approuvés par l'ensemble des clubs professionnels du royaume.

Ci-dessous un résumé des recommandations et propositions à l'assemblée générale de la Pro League.

I. QUI PEUT INTERVENIR COMME AGENT ?

La Pro League demande la création au niveau fédéral d’un Institut des agents sportifs. L’activité des agents est radicalement incompatible avec la qualité d’actionnaire ou associé d’un club de même qu’avec la fonction de dirigeant. Les agents doivent être enregistrés et l’enregistrement doit être soumis dans l’immédiat à des conditions complémentaires. Sous peine de sanctions, les clubs ne peuvent participer à aucune négociation à laquelle interviendrait un agent non enregistré. Cette interdiction est applicable immédiatement.

II. QUI MANDATE ET QUI PAYE L’AGENT ?

Lors de l’engagement du joueur, l’agent est exclusivement mandaté par le joueur. Le club ne peut payer l’agent. Le joueur paye lui-même l’agent (interdiction de paiement par le club "pour compte"). La règle sera d’application moyennant la vérification des coûts lors du dernier mercato d’été. Un club ne peut recourir aux services d’un agent que pour l’assister lors de transferts "out" (payants ou non) avec selon les cas une commission calculée sur base d’un pourcentage du montant des transferts ou une "daily allowance" (en particulier si les transferts sont gratuits). Pour cette mission, les clubs s’interdisent de consulter directement ou indirectement un agent qui par ailleurs est agent d’un ou de plusieurs joueurs affiliés au club.

Les clubs s’interdisent immédiatement et de manière absolue de conclure avec des agents des conventions de prestations de services, quelle que soit la dénomination, dans d’autres hypothèses. Le respect de cette interdiction sera vérifié et pourra être sanctionné dans le cadre de l’examen des demandes de licences. Le club peut convenir avec le joueur au moment de son recrutement un "bonus" ou "transfert signature fee" conditionné par un futur transfert et le joueur peut s’obliger en faveur de son agent à lui accorder tout ou partie du montant net correspondant à ce bonus.

III. TRANSPARENCE ET CLEARING HOUSE

La Pro League crée et organise d’ici le 01.06.2019 une "Clearing House". La "Clearing House" est composée d’un Président et de 4 membres. Ses membres sont indépendants des clubs et du management de la Pro League. Elle est financée par un prélèvement de 0,25% sur le montant des paiements qui transfèrent par le compte centralisé. Les agents notifient immédiatement à la Clearing House la liste des joueurs qu’ils représentent, les contrats qu’ils signent avec les joueurs, les entraîneurs et, lorsque ceci est autorisé, avec les clubs, de même que les factures émises en application de ces contrats. Les agents notifient à la Clearing House, après chaque période de mercato, la liste des opérations conclues et les montants facturés ou à facturer. Les agents remettent annuellement à la Clearing House leurs comptes annuels révisés.

Les clubs notifient immédiatement à la Clearing House les contrats qu’ils signent avec les joueurs ou leur entraîneur principal lorsqu’un agent de joueur est intervenu dans le cadre de la négociation de leur contrat. Ils notifient également les contrats qu’ils concluent avec les agents dans les cas où ceci est autorisé. Les clubs de la Pro League et les agents acceptent que la Clearing House exerce les compétences suivantes à partir de son installation :

• tenir à jour, en vue de sa publication avant le début de chaque mercato, la liste des agents mandatés par les joueurs affiliés auprès des clubs de la Pro League

• établir, en vue de sa publication après chaque période de mercato, la liste des opérations conclues par chaque agent.

• enregistrer les paiements effectués en faveur des agents au crédit du compte centralisé et autoriser après vérification des pièces justificatives le transfert des fonds du compte centralisé au crédit du compte SEPA de l’agent bénéficiaire

• répondre aux demandes d’informations du Licensing Manager, de la Commission des Licences, de la CBAS ou du Procureur URBSFA

• recevoir et traiter les plaintes concernant l’activité des agents

• proposer à la Commission des Licences les sanctions à charge des clubs en infraction

• proposer à l’instance disciplinaire qui sera désignée au sein de l’URBSFA les sanctions à charge des agents en infraction.

IV. REGLES DE PROTECTION

Après le recrutement de l’entraîneur principal, le club ne peut en aucun cas accepter de négocier avec un joueur en vue de son recrutement s’il a pour agent le même agent que l’entraîneur principal. Le contrat conclu entre le joueur et l’agent impose que la commission due à l’agent ne doive être payée qu’au fur et à mesure de l’exécution du contrat liant le joueur au club (au maximum par échéances de six mois) et ceci à la condition que le joueur soit toujours affilié au club. Le contrat énonce l’obligation pour l’agent de rapporter à son joueur toute offre reçue qui le concerne. Le contrat d’agent, même conclu pour une durée déterminée, peut être résilié par le joueur à tout moment.

La résiliation du contrat d’agent (sans justes motifs) prenant cours après la dernière journée de championnat précédent l’ouverture d’une période de mercato ne devient effectif qu’au lendemain de ce prochain mercato. Les clubs sont tenus de respecter cette cool-off période. Les clubs de la Pro League ne peuvent directement ou indirectement proposer quelqu'avantage financier ou quelqu'incitant que ce soit en vue d’un recrutement d’un joueur n’ayant pas atteint l’âge minimal de conclusion d’un contrat de sportif professionnel. Si le fait est établi, le club en défaut peut être sanctionné par une interdiction de transfert et d’affiliation (totale ou seulement de joueurs mineurs). La même interdiction vaut pour les agents agissant d’initiative ou à la demande de clubs belges ou étrangers. Si le fait est établi, l’agent peut être sanctionné par une suspension de son enregistrement ou un refus de celui-ci s’il n’était pas encore accordé. La Pro League en concertation avec la Commission Paritaire pour le Sport s’engage à organiser des séances d’information destinées aux joueurs mineurs et à leurs parents concernant les relations entre les joueurs et les agents.