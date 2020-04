Roef vers Gand, Vanhamel contacté : coup d'envoi d'un mercato agité à Anderlecht

La saison de Pro League est certes suspendue, et peut-être bientôt arrêtée définitivement, mais les clubs belges ne restent pas pour autant les bras croisés.

Ceux-ci préparent la prochaine saison et un des marronniers de la saison footballistique : le mercato estival. En grosse difficulté financière, le Sporting d'Anderlecht doit, comme d'autres, bien calculer son coup. Le mot d'ordre : dégraisser son très large noyau (et la masse salariale du même coup), rentrer des liquidités et améliorer la qualité des éléments composant le noyau. Le RSCA traverse une période particulièrement délicate et rêve d'en sortir à court/moyen terme.

Les gardiens, notamment, sont au centre de l'attention pour la prochaine période de transferts. Hendrik Van Crombrugge peut compter sur l'intérêt de l'Ajax et de Schalke 04, Thomas Didillon est prêté à Genk et n'a jamais semblé être une priorité de la direction actuelle tandis que Frank Boeckx semble convenir comme réserviste. Après 13 ans chez les Mauves, Davy Roef s'apprête lui à faire ses valises pour rejoindre La Gantoise sur base d'un contrat de trois ans, raconte HLN.

En vue de la saison prochaine, nous vous avons déjà parlé de l'intérêt pour Loris Karius. Un deuxième portier est dans le viseur mauve : Mike Vanhamel (30 ans). Le dernier rempart du Beerschot aurait déjà fait l'objet d'une première offre du Sporting selon Het Nieuwsblad. Viendrait-il comme titulaire ou comme réserviste ? A voir naturellement. Formé au RSCA durant sa jeunesse, le keeper belge est ancien international avec les Espoirs. Son curriculum vitae présente une particularité : sur les neufs dernières saisons, il a évolué pour sept clubs différents.

Déjà de nombreux éléments et nous n'avons parlé que des gardiens. Le mercato du club de la capitale risque donc d'être fort agité. A l'image des changements en coulisses depuis l'arrivée de Marc Coucke finalement.