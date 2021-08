Robert Huygens devrait être président de l’Union Belge lundi

Président intérimaire de l’Union belge de football depuis le 5 juin dernier et la démission précipitée le 27 mai de Mehdi Bayat pour des raisons toujours un peu obscures, Robert Huygens devrait être officiellement confirmé dans ses fonction ce lundi midi. Ce sera à l’occasion du vote des 10 membres du nouveau Conseil d’administration de la Fédération composé, pour rappel, de 4 représentants de la ProLeague, de quatre représentants des 2 ailes amateurs (ACFF et VV) et des nouveaux venus, les deux administrateurs indépendants, Paul Van den Bulck et Pascale Van Damme

Il y a quelques jours encore, le monde du foot professionnel entendait soutenir la candidature de l’avocat Paul van den Bulck. Echaudée par les nombreuses critiques émises, souvent à juste titre, à l’encontre de la double casquette de Mehdi Bayat (président de la Fédé et administrateur-délégué de Charleroi), la ProLeague prônait une nouvelle gouvernance avec un président non issu du sérail… et d’ailleurs complètement profane en matière de football. Mais c’était au mépris des nouveaux statuts du C.A. qui prévoient la non-éligibilité immédiate des nouveaux membres indépendants pour la présidence. Selon nos informations, le CEO de l’Union belge Peter Bossaert et la ProLeague auraient quand même voulu passer en force et imposer leur candidat, arguant du fait que les statuts n’étaient plus d’actualité puisque le vote n’aurait pas lieu en juin mais en août ! Il avait en effet reporté à cause de l’Euro. En entendant cet argument pour le moins spécieux, les ailes amateures se sont littéralement étranglées, menaçant même d’ester en justice le cas échéant. Des avis juridiques ont été pris et il se confirme que la candidature de M. Van den Bulck, ne serait en effet pas recevable.