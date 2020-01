Robby Rensenbrink : le Van Gogh du football belge

Robby Rensenbrink disputa deux finales (perdues) de Coupe du Monde. La première, en 1974, contre la République Fédérale Allemande à Munich… avec une élongation ! Johan Cruyff était la star absolue de l’équipe. “Tout le monde lui donnait le ballon. Je jouais mieux quand il n’était pas là”, dira Robby, un peu amer. Et, en effet, quatre ans plus tard en Argentine, et en l’absence de Cruyff, il fut absolument intenable. Auteur du 1000e but de l’histoire de la Coupe du Monde, l’histoire ne retiendra que son tir sur le poteau, à 1-1, à quelques secondes de la fin de la finale à Buenos Aires. Quelques centimètres qui auraient tout changé pour les Pays-Bas (battus par l’Argentine de Kempes durant la prolongation et privés du titre mondial) et pour Rensenbrink qui aurait très probablement reçu le Ballon d’or en 1978. Vainqueur de la Coupe d’Europe quelques mois plus tôt avec Anderlecht contre l’Austria de Vienne à Paris (4-0) et auteur de deux buts, Robby se contenta cette année-là de la troisième place derrière l’Anglais Kevin Keegan et l’Autrichien Hans Krankl .

Pieter-Robert dit “Robby” Rensenbrink était un génie, un talent pur. Doté d’un dribble exceptionnel et d’une maîtrise du ballon inouïe, on le surnomma “le contorsionniste”, en référence à son jeu rapide et imprévisible. Il est décédé ce 25 janvier à l’âge de 72 ans. Robby Rensenbrink était un impressionniste, le Van Gogh du football belge. Dans les années’70, on venait au stade comme au musée pour contempler une œuvre d’art… en mouvement. Avec Robby, c’était presque toujours "La Nuit Etoilée", surtout le mercredi soir en Coupe d’Europe. Un Rensenbrink scintillant que ses adversaires, hantés par son portrait, ne pouvaient pas voir en peinture. Avec ce fameux numéro 11 sur le dos (en numérologie, le 11 est le chiffre de l’illumination), ses feintes de corps désarçonnantes, ont illuminé le Parc Astrid pendant neuf ans. Robby connut cependant des débuts difficiles à Anderlecht, se faisant même siffler par le public du Sporting. Il venait du Club Brugeois, le grand ennemi et il devait remplacer Wilfried Puis , une des figures emblématiques du club.

“Mon meilleur entraîneur ? Urbain Braems et… Raymond Goethals . On rigolait toujours et surtout quand il me disait “si tu mets ton smoking (ndlr : si tu fais un grand match), tu ne devras pas t’entraîner demain”. “ Paul Van Himst ? Je n’oublierai jamais ce qu’il a fait pour moi. Il a trouvé ma maison à Grand-Bigard.” “ Franky Vercauteren ? Mon meilleur équipier. Il faisait le sale boulot pour moi. Je ne devais pas défendre. Ah (grand soupir) si j’avais eu un Vercauteren en équipe nationale des Pays-Bas !”

Un grand joueur, un homme simple, ses équipiers témoignent :

Raymond Goethals (son entraîneur de 1976 à 79) : “Si Anderlecht a pu se construire un stade, c’est parce que Rensenbrink en a au moins financé une tribune”.



Jef Jurion : “Avec lui, il n’y avait jamais de problème”.

René Vandereycken : “Je n’ai jamais joué avec lui… ni contre lui parce qu’il était beaucoup trop rapide pour moi (rires). Sérieusement, j’étais jeune, je jouais au Club Brugeois et il était vraiment formidable. Un joueur pareil aujourd’hui, il serait impossible de le retenir en Belgique”.

Jean Thissen (équipier entre 1974 et 1979) : “Je ne parlais pas le néerlandais et il ne parlait pas le français mais on se comprenait. Plus que le joueur, je retiendrai la grandeur de l’homme. Un jour, en Coupe de Belgique contre Ostende, il s’est retrouvé seul devant le but vide, le gardien adverse était à terre et au lieu de tirer, il m’a glissé le ballon pour que je marque… ce que je ne faisais pas souvent. La classe !”

Jacques Teugels : “Un type formidable. Quand tu ne le connais pas il a l’air taiseux, mais une fois que tu le connais c’est un autre homme. Au début, on ne l’aimait pas trop parce qu’il venait de Bruges mais on a vite changé d’avis. On n’a jamais vu un meilleur gaucher en Belgique. Mon grand regret est que les Pays-Bas n’aient pas été champions du monde grâce à lui.”



Hugo Broos, son équipier pendant neuf ans : "Un très grand joueur, un homme modeste"



Erwin Vandendaele, le seul joueur qu’il a connu à Bruges (2 ans) et Anderlecht (3 ans) : "Je savais qu’il était malade mais l’annonce de sa mort est quand même une mauvaise surprise. Déjà à Bruges, il nous a montré des dribbles formidables et des passes décisives extraordinaires. A Anderlecht, il a confirmé sa grande classe et il était sur le terrain le grand patron qui faisait la différence. Il était un homme simple de peu de mots mais des grandes actions. La Belgique n’aura jamais un joueur d’une telle classe".

Dommage, il restera toujours dans.ma mémoire.



Michel Verschueren : "Robby était un vrai artiste du football de valeur mondiale, mais en même temps un homme d’une simplicité énorme qui respectait tout le monde. Un vrai Champion qui a fait la grandeur du RSCA. R.I.P. Rob on t’oubliera jamais"



Georges Leekens, adversaire à Bruges : "Le plus grand joueur étranger en Belgique, c’était un honneur de jouer contre lui. C’était la classe mondiale comme Cruyff. Un grand joueur, doué, avec une technique et doté de l’intelligence de jeu. C’était Monsieur RSCA. Dans un bon jour il pouvait gagner un match à lui tout seul. Malheureusement sa maladie a provoqué la fin d’un homme fantastique. Il est parti trop vite."