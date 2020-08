Rezaei offre la victoire aux zèbres face à Ostende (1-0), Charleroi leader de la compétion

Après sa victoire sur le terrain du Club de Bruges lors de la première journée, Charleroi voulait confirmer ce samedi lors de la réception d’Ostende pour le compte de la 2e journée de Jupiler Pro League.

Le début de la rencontre allait pourtant être à l’avantage des côtiers qui multipliaient les occasions, sans pour autant solliciter dangereusement Nicolas Penneteau. Les zèbres ne se procuraient que peu d’occasions face à des Ostendais rugueux et disciplinés. Néanmoins, à la demi-heure, Mamadou Fall tentait sa chance d’une demi-volée facilement détournée par le gardien Guillaume Hubert. A la fin d’une première période plutôt fermée, les deux équipes rejoignaient les vestiaires sur un partage nul (0-0).

En seconde période, bien que brouillons, les carolos se montraient néanmoins plus entreprenants et s’offraient une première occasion, via un tir de loin signé Gholizadeh (55ème). A l’heure de jeu, conscient des difficultés de son équipe, Karim Belhocine lançait Kaveh Rezaei dans la bataille. Un choix payant du coach carolo : à la 75ème, l’iranien trompait le gardien ostendais d’un tir croisé. Le plus dur était sans doute fait mais, juste après une occasion manquée par Lucas Ribiero, les supporters du Sporting ont eu une fameuse frayeur lorsque D’haese se faufilait dans le rectangle avant de rater complètement son tir.

Un but finalement suffisant pour les zèbres qui, sans se montrer très convaincants, remportent trois unités supplémentaires, réalisent un sans-faute, et s’emparent seuls de la tête du classement provisoire. Ostende reste lui a zéro unité.