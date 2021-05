Réunion d’urgence entre Bruno Venanzi et la famille des Rouches ce samedi

Bruno Venanzi, le président du Standard, va rencontrer la famille des "Rouches" ce samedi avant le dernier match de la saison contre Ostende.



La volonté du boss liégeois est certainement d’apaiser les tensions apparues ces derniers jours et exprimées très clairement dans un communiqué publié ce vendredi. Par cette réunion, Venanzi montre aussi qu’il est à l’écoute de ses supporters et qu’il veut amorcer un dialogue constructif.



La famille des "Rouches", qui rassemble tous les groupes de supporters officiels du Standard, a dégainé deux communiqués en deux jours. Le premier regrettait que "le club ne véhicule plus les valeurs auxquelles nous, supporters, sommes attachés". Le second plus "offensif" évoquait "un dernier avertissement".



A la base de ce mécontentement, les résultats sportifs décevants de la formation liégeoise. Après la défaite en Coupe de Belgique, l’équipe, drivée par Mbaye Leye, vit des "Europe play-offs" pénible. Les gestions sportive et financière du club inquiètent également les fans liégeois.