"Retrouver une ligne de conduite à Anderlecht, jouer le titre au Standard"

Le champion en titre le Racing Genk lance la Pro League 2019-2020 sur le coup de 20h30 ce vendredi soir à l'occasion de la venue de Courtrai à la Luminus Arena. Les sept autres rencontres de cette première journée de la phase régulière se joueront samedi et dimanche. La phase classique s'achèvera au terme de la 30e journée le 15 mars 2020. Les play-offs débuteront le 3 avril et s'achèveront le 24 mai.

Avant le début officiel du championnat, nous avons balayé l’actualité des principaux protagonistes avec Alex Teklak, consultant foot RTBF.

Anderlecht, la reconstruction avec Kompany

"Se redresser oui, se redresser rapidement serait un peu présomptueux...aujourd’hui Anderlecht est dans une situation où ils peuvent difficilement faire pire. Parce qu’ils ont fini 6e des PO1, avec pas mal de chamboulements. Ils ont d’abord besoin de retrouver de la stabilité, même si ce mot est tellement usurpé maintenant dans le milieu du foot... ce n’est pas seulement ça, c’est retrouver une ligne de conduite perdue depuis quelques années. Coucke compte beaucoup sur l’arrivée de Vincent pour retrouver cette ligne de conduite. Pas seulement en termes de résultats mais aussi en termes de logique d’entreprise et sportive... Kompany peut être le garant de cette logique parce qu’il arrive avec une vraie ligne de conduite en venant de City. Je ne pense pas que le redressement sera immédiat mais on a déjà perçu dans les matches amicaux un changement au niveau du foot et des choses qu’il a mises en place. C’est super important."

Kompany, porteur d’un réel espoir

"Le plus marquant, c’est évidemment le retour de Kompany et j’espère franchement que ça va marcher pour lui. Il est porteur d’un réel espoir de faire changer les choses fondamentalement en Belgique. C’est très important qu’il réussisse et qu’il puisse amener un vent de nouveauté par rapport aux jeunes, au professionnalisme qu’il va amener à Anderlecht. Au-delà d’Anderlecht, c’est super important pour le foot belge que ça fonctionne avec lui et qu’il puisse éviter les critiques. J’ai déjà l’impression que certains ont déjà sorti la ‘kalachnikov’, je ne trouve pas ça top. Je trouve qu’on devrait tous être content de voir de tels joueurs revenir en Belgique."

Le Standard va jouer le titre

"Ils vont jouer pour être champions, ils s’en sont donnés les moyens. Ils se sont pas mal appuyés sur des transferts très rapides et je crois que c’était important. Preud’homme sait comment on gagne, on l’a prouvé partout où il est allé. Il va faire en sorte de gagner ici, peut-être différemment par rapport à l’an dernier. On perçoit chez lui un changement d’approche au niveau de l’équipe et au niveau tactique. Il va installer une équipe avec plus de puissance physique aussi, ça va lui permettre de résister à notre championnat."

Bruges, le favori

"On sait comment Philippe Clément a fait jouer Genk et on sait qu’il va probablement faire évoluer Bruges de la même manière. Il y a de la qualité dans cette équipe : Vormer ou Vanaken par exemple. Clément est un bosseur acharné, il n’obtient pas des résultats par hasard. Le groupe n’a pas trop changé donc il va jouer le titre aussi."

Genk, des résultats raisonnables

"Genk est une équipe qui ne commence jamais les saisons en disant qu’ils doivent être champions, ils disent qu’ils peuvent l’être. Je crois que la nuance est importante parce que c’est un club qui traditionnellement fait partie des play-offs mais qui n’est traditionnellement pas champion. Ils ont des cycles avec des jeunes qu’ils peuvent sortir, c’est un luxe évidemment par rapport à des clubs comme Bruges ou Anderlecht voire le Standard qui ont des obligations de résultats. Genk doit faire des résultats mais des résultats qui peuvent rester raisonnables. Surtout qu’ici avec le départ de Clément et l’arrivée de Mazzu, il y aura une certaine indulgence à leur égard parce qu’ils ont perdu de nombreux bons joueurs. Le public de Genk n’est pas dans l’attente de ce type de résultats mais de temps en temps, ils sont récompensés pour leur fidélité et pour le travail qui est fait dans le centre de formation. Une nouvelle ère est aussi arrivée à Genk avec l’arrivée de De Condé. C’est symbolique et c’est bien pour le football belge d’avoir cette variété."

Charleroi, l’après-Mazzu

"Parfois, on dit que c’est un changement dans la continuité mais ici je pense que c’était vraiment une volonté de changer... mais pas forcément dans la continuité d’un staff qui était resté en place pendant six ans. Quand on a évoqué Felice et le fait qu’il devait remplacer Clément à Genk, on a tous dit que cela n’allait pas être évident pour lui, que la succession allait être lourde. Mais la succession de Felice à Charleroi l’est tout autant, il faudra avoir beaucoup d’indulgence par rapport à Belhocine parce que c’est sa première saison qu’il il va commencer en tant que coach dans un club mais aussi avec la problématique d’objectifs plus importants que quand il était à Courtrai ou lors de sa pige à Anderlecht. Inévitablement, on fera la comparaison sur ce qui a été fait avec Felice, mais il y est préparé."

Mouscron, l’équipe tient la route

"Chaque fois, ils ont eu un début de championnat assez mauvais, et puis un nouvel entraîneur est arrivé, et ils ont réussi à faire des résultats et à se sauver ‘relativement facilement’. Cela a été le cas l’année dernière avec Storck. Ce qu’ils doivent changer c’est peut-être d’avoir une équipe capable de s’installer vite dans cette zone moyenne du championnat, sans être inquiétée par le maintien, ce serait une très bonne chose. Mais je suis assez confiant concernant Mouscron, j’ai eu des échos en ce qui concerne l’entraîneur, la préparation n’a pas été mauvaise, l’équipe tient la route. Il va falloir juste falloir faire une équipe avec ça...pour un entraîneur qui ne connait pas forcément le championnat. Mais je ne suis pas spécialement inquiet pour Mouscron, contrairement aux autres années."