Rétro PO1: 21 mai 2015, La Gantoise-Standard (2-0), le titre du foot offensif

" À la St-Constantin, compte tes sous dans tes mains " : c’est le dicton du 21 mai. Et en ce 21 mai 2015, Ivan De Witte et Michel Louwagie peuvent cajoler leur bas de laine. Engloutie sous 23 millions d’euros de dette, leur chère Gantoise était en faillite virtuelle 15 ans plus tôt. Ce soir de mai, le duo dirigeant peut savourer le chemin parcouru et surtout la manne financière qui lui échoit grâce au titre buffalo.

Neuf mois plus tard, la troupe de Hein Vanhaezebrouck sera la première équipe belge depuis l’Anderlecht d’Anthuenis, Goor, Koller et Radzinski à jouer un 2e tour de Ligue des Champions, performance toujours inégalée depuis…

21 mai 2015, c’est une douce soirée printanière du jeudi qui voit la Ghelamco Arena s’emplir de fans gantois enrubannés et rigolards. 4 jours plus tôt, pour la 8e Journée des Play-Offs, leurs chéris ont assommé le Club Bruges. Les Gazelles, toujours leaders depuis la phase classique, cèdent la tête de la compète après leur défaite au Breydel 2-3. Les hommes de Preud’homme ne s’en remettront pas ; ceux de Vanhaezebrouck peuvent sabrer le champagne s’ils battent le Standard.

Les Rouches à la cave

Le club principautaire livre de bien gris play-offs : après avoir perdu 4 de leurs 5 premiers matches, les Liégeois sont donc hors-concours. Malgré le bon partage quatre jours plus tôt au Parc Astrid, le Clasico au Parc Astrid a décimé l’effectif de Riga : Ezekiel est suspendu, Milec et Teixeira sont blessés et rejoints à l’infirmerie dès l’échauffement par Jelle Van Damme.

La défense est recomposée aux trois quarts, Dussaut, Arslanagic et Andrade sont rappelés ; le jeune Julien de Sart est titulaire, sur le banc sirote son frangin, un certain Alexis, flanqué d’autres djeuns comme Fiore, Mmaee et Milosevic.

Quand la tête va, tout va : les Buffalos s’alignent au complet. Sur le banc, revoici même Laurent Depoitre, absent deux rencontres pour blessure.

Kums pour une première

Même le toss d’avant-match a quelque chose de festif. Car le préposé local aux fêtes a invité Alekos Kaklamanos : le garçon a joué dans les deux clubs… mais en brillant davantage à Gand (43 buts en 3 saisons) qu’à Liège (8 goals en 2003-2004) où il a surtout… tâté du C4 après un petit rail de coke.

La Gantoise prend l’avance dès la 18e minute, grâce à deux de ses cadors : Daniel Milicevic, roi des coups de pied arrêtés, livre un coup de coin dans les 6 mètres pour Sven Kums, qui surgit au creux d’une défense visiteuse très assoupie. Très critiqué pour son manque de stats, le futur Soulier d’Or glisse dans le but de Thuram son… tout premier goal de la saison (1-0).

Système huilé échafaudé par Vanhaezebrouck, le 3-5-2 local place toujours de nombreux joueurs en zone de finition : Kums est déjà le 20e buteur différent du noyau buffalo.

Neto pose la cerise

49e minute de jeu : Damien Dussaut, le back liégeois un jour cité à Chelsea (oui, oui…) pousse Moses Simon à terre. Renato Neto transforme son 3e penalty (et son 7e but perso) de la saison en prenant Thuram à contre-pied (2-0).

Le champagne est déglacé, le public sort ses mini-loupiottes livrées par un sponsor, la fiesta est proche. Ce qui donne à Carcela et Mujangi-Bia l’occase de sortir leur nez… et surtout à Matz Sels de rappeler qu’une équipe championne s’appuie toujours sur un grand portier

Distancé de 4 points par Bruges après la phase régulière, Gand a bien exploité son rôle d’underdog et gratté 20 points sur 27 au tour final. Meilleures attaque et défense du championnat, La Gantoise aurait été sacrée… même sans notre belle division des points que la Terre entière nous envie. 16e champion de l’Histoire du football belge, les Buffalos n’avaient jusqu’alors épinglé que deux modestes Coupe de Belgique. 150.000 fans gantois applaudiront leurs héros le long des canaux lors d’un mémorable tour d’honneur en goëlettes.

Pleins pouvoirs

Hein Vanhaezebrouck savoure son triomphe 5 ans après avoir bu la tasse à Genk. C’est la consécration d’un foot offensif et dominant, qui séduira l’Europe la saison suivante. Investi de tous les pouvoirs, le coach gantois a bâti une équipe avec des revanchards : Sels avait été relégué dans le noyau B du Lierse, Rami Gershon était sur une voie de garage au Standard, Kums avait dû s’exiler à Heerenveen, Brecht Dejaegere était jugé trop petit à Bruges et Milicevic s’était reconstruit en D2 à Charleroi.

Et que dire de Laurent Depoitre, l’homme du foot d’en-bas sacré champion de D3 avec Alost, de D2 avec Ostende de de D1 à Gand ? Sans oublier le touriste David Pollet, titré trois fois de suite (deux fois avec Anderlecht, une fois en Buffalo) en n’ayant presté que… 167 minutes en Play-Offs 1 !

Beurre dans les épinards

Dans le noyau buffalo figure un certain… Karim Belhocine, relais privilégié de Coach Hein dans le vestiaire mais qui ne prestera que 7 bouts de matches cette saison du titre… et jamais en play-offs ! Deux ans plus tard, HVH fera venir l’actuel coach carolo comme T2 à Anderlecht : on connaît la suite…

Côté finances, ce titre fera aussi le bonheur du trésorier buffalo : à eux quatre, Kums (Watford, 9 millions), Sels (Newcastle, 7), Depoitre (Porto, 6) et Simon (Levante, 5) rapatrieront 27 millions dans les caisses gantoises !