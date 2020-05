Rétro PO1: 19 avril 2018, le naufrage carolo à Bruges

La 4e journée est à l'image des PO de Charleroi: décevante. Felice Mazzu est pointé du doigt. Les dirigeants hennuyers répondent en marquant leur soutien à leur entraîneur, qui n’envisage pas non plus de démissionner. "J’ai cravaché 20 ans pour arriver en D1 Nationale, ce n’est pas une défaite 6-0 qui va me faire démissionner…"

Ce Bruges-Charleroi clôture la 4e journée de ce mini-championnat à six. Avant la rencontre, le Club est leader, avec 3 points d’avance sur le Sporting d’Anderlecht, Charleroi occupe la dernière place, avec 27 unités.