Rétro PO1, 17 mai 2011, Kennedy "assassine" le Standard….

Le " feu follet " du Standard s’en sortira avec une fracture de la mâchoire et du nez mais le match, lui, ne sera plus le même. Et pourtant, malgré ce coup du sort, après une période de flottement bien compréhensible et quelques possibilités pour Genk, les Standardmen se reprennent. Profitant d’une erreur de…. Mavinga , le jeune défenseur français Eliaquim Mangala ouvre le score dans les arrêts de jeu de la première période (0-1). A ce moment là, le Standard est virtuellement champion. Il le restera pendant plus d’une demi-heure.

Un coup de coin fatidique

Le coup de tête de Kennedy brise le rêve du Standard - © JOHN THYS - BELGA

En seconde période, on sent que le match, équilibré, va se jouer sur un détail. Et que la pièce peut tomber des deux côtés. La vérité viendra du banc. Puis d’une phase arrêtée. A la 76 ème, Frankie Vercauteren joue son coup de poker offensif. Il décide de lancer Kennedy Nwanganga au jeu en lieu et place de son médian défensif David Hubert. L’attaquant nigérian n’a que très peu joué cette saison. Il va s’avérer déterminant. Une minute plus tard, à la 77ème, arrive alors la phase qui va décider, non seulement, du résultat du match mais aussi de la saison. Sur une frappe lointaine, Sinan Bolat dévie le ballon en coup de coin alors que, clairement, le cuir passait à côté de son but. Mais le gardien turc du Standard a préféré ne pas prendre de risques. Petite cause, grands effets. Sur le corner donné par Töszer, le premier en faveur des Genkois dans cette rencontre, Kennedy est complètement oublié par la défense liégeoise. Et il rétablit l’égalité de la tête : 1-1…Le stade chavire de bonheur mais les supporters des deux camps ne sont pas encore au bout de leurs émotions. C’est alors qu’entre en scène Thibaut Courtois. Le gardien limbourgeois n’a que 19 ans mais c’est déjà une grande promesse pour le club mais aussi le football belge. Alors que le Standard multiplie les offensives avec l’énergie du désespoir, il perd encore Pocognoli sur blessure, ce qui oblige Jelle Van Damme à reculer dans le jeu. Courtois arrête tout, absolument tout. Dont une puissante reprise de volée de Nong que l’on voyait déjà au fond des filets. Un arrêt de classe mondiale. Ce soir là, un grand gardien est né. Finalement, on en restera sur cette marque d’un but partout. Genk peut fêter son titre, le troisième depuis la fusion entre Waterschei et Winterslag. Le Racing compte 51 unités, tout comme le Standard. Mais il s’impose finalement…. avec un demi-point d’avance, le Standard ayant bénéficié de l’arrondi de points au terme de la phase classique. Alors que des scènes de liesse indescriptible se déroulent dans la " Cristal Arena ", les Liégeois sont abattus. Ils sont passés si près de l’exploit. Avec 26 points sur 30 dans ces play-offs 1, ils ont établi un record qui tient toujours et qui n’est pas prêt d’être battu. Le Standard se consolera huit jours plus tard en remportant la Coupe de Belgique 2-1 contre Westerlo. Puis, dans la foulée, ce sera la fin de la période d’Onofrio à Sclessin avec le rachat du club par Roland Duchâtelet, un homme d’affaires….limbourgeois, comme un clin d’oeil à l’histoire !