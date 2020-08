Retour du public dans les stades : les clubs attendent que la Pro League se positionne

Le conseil national de sécurité ne s’est pas opposé au retour du public dans les stades jeudi en communiquant les nouvelles mesures directrices d’application à partir du mois de septembre. Les rassemblements en extérieur, et donc dans les stades, restent pour le moment limités à 400 personnes en respectant les distances de sécurité et avec le port du masque obligatoire. Mais – précision importante - le nombre de personnes autorisées dans les stades peut être augmenté moyennant un accord préalable avec les ministres et bourgmestres compétents.

La Pro League a rapidement réagi et assuré que "le protocole 'matches avec public restreint' va immédiatement être adapté pour prendre en compte les annonces du Conseil national de sécurité de ce jour (NDLR : jeudi) et pour rendre possible un retour progressif du public dans le courant du mois de septembre."

Les clubs belges sont donc impatients qu’une solution soit trouvée et qu’on se dirige vers un modèle à la française où 5000 personnes sont autorisées dans les stades. Pour bon nombre de ces clubs, la limitation à 400 personnes pour le mois de septembre ne changerait pas grand-chose à la situation de huis clos actuelle.

"On va d’abord voir l’arrêté ministériel puis nous pensons que c’est la Pro League qui doit se positionner de manière forte en disant ok pour 5000 personnes par stade selon tel protocole", réagit Pierre-Yves Hendrickx, secrétaire général du Sporting de Charleroi. "On verra ensuite avec notre bourgmestre pour orchestrer cela pour le 18/9 premier match en septembre de Charleroi à domicile."

Une position partagée également par Anderlecht et son CEO Karel Van Eetvelt ainsi que par d’autres clubs de Pro League. A Mouscron, on nous confirme d’ailleurs que réouvrir le stade pour 400 personnes seulement ne vaut pas la peine.