Reprise sous la houlette de Yannick Ferrera à Waasland-Beveren

Waasland-Beveren a repris les entraînements lundi, sous la houlette de Yannick Ferrera, le nouvel entraîneur des Waeslandiens. Celui-ci a pu compter sur la présence de 22 joueurs, parmi lesquels Denzel Jubitana, le dernier transfert entrant, arrivé de Malines.

"Cela faisait presque huit mois que je n'ai plus été sur un terrain d'entraînement. Cela me procure un sentiment agréable", déclare Yannick Ferrera, qui s'était retrouvé sans club entre son départ de Malines en octobre 2017 et son arrivée au Freethiel où il a signé le 7 juin dernier. "Tout le monde est très content et discipliné, mais on remarque que certains garçons ont un peu perdu leurs sensations au contact du ballon, mais c'est normal après les vacances. Nous allons travailler cela dans les jours qui viennent".

"Cela commence véritablement maintenant", ajoute Ferrera. "Je veux que mes joueurs se battent pour chaque mètre et ne laissent pas l'adversaire tranquille quand il a la balle. Et nous voulons proposer un beau football en possession de balle. Mais tout cela prendra du temps. Nous avons une toute nouvelle équipe. Pour moi aussi c'est nouveau".

Les allées et venues ont été nombreuses durant l'intersaison au Freethiel. Outre le remplacement de Sven Vermant par Yannick Ferrera, le club a engagé pas moins de onze nouveaux joueurs. Et ce n'est pas fini, à en croire le team manager Danny De Maesschalck. "Nous cherchons encore un attaquant et un joueur de flanc, ainsi qu'un 2e et un 3e gardien. Et aussi un milieu si les négociations sur la prolongation de contrat de Victorien Angban n'aboutissent pas. Il était nécessaire de nous renforcer avec des nouveaux joueurs. Nous voulons rejoindre le top 6, comme lros de la première moitié de la saison dernière".

Waasland-Beveren jouera son premier match amical samedi à Vrasene. Les Waeslandiens joueront leur premier match de championnat le samedi 28 juillet sur la pelouse de Zulte Waregem.