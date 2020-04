Reprise des entraînements à Anderlecht: "stupéfait", un médecin interpelle le bourgmestre

Les entraînements ont repris à Anderlecht ce lundi, tout comme à Genk la semaine précédente. Malgré des conditions sanitaires strictes, cette reprise suscite des critiques et un débat. Quel exemple cette décision renvoie-t-elle vers la jeunesse ? Si d'autres clubs avaient déjà repris le chemin de l'entrainement en Belgique et en Europe, Anderlecht est particulièrement ciblé dans ces discussions. Le débat mérite bien d'être ouvert, mais tant au sujet des Mauves que de Genk et des autres clubs dans la situation.

La lettre du médecin à Fabrice Cumps

"Monsieur le Bourgmestre,

Permettez-moi de vous interpeller sur ce qui suit.

Je suis médecin anesthésiste et médecin sportif. (...)

Donc, je pense pouvoir être un témoin pertinent de ce que vivent les clubs de sport, les sportifs en général et les sportifs de haut niveau dans le contexte de la crise que nous traversons.

Permettez-moi de vous dire que j’ai été stupéfait de découvrir lundi au JT de la RTBF que le RSCA avait rouvert ses installations aux entraînements d’une partie de ses "élites".

Incroyable … à l’encontre complète des recommandations gouvernementales et des avis d’experts !

Bel exemple …

Je lis qu’ils avaient du mal à s’entraîner chez eux ? La belle affaire … allons demander à Nafi Thiam comment elle fait à l’heptathlon ! (...)

Si on accepte cela, pourquoi les autres clubs de D1 ne feraient pas de même dès demain ? (ndlr. Genk a précédé Anderlecht)

Et tous les autres sports ? Vous imaginez l’effet de domino ?

Bel exemple …

Comment demain allez-vous tenter de faire comprendre à vos ados dans les parcs qu’ils ne peuvent pas jouer au foot ? A grands coups d’amendes ? (...)

Monsieur le Bourgmestre, cela se passe dans votre commune !

Vous devriez mettre fin à cela de suite. Je vous rappelle que toutes les heures plusieurs personnes décèdent de cette saloperie dans notre (pourtant petit) pays. La moitié de l’humanité s’est mise à l’arrêt, ce n’est pas par hasard ! (...) "