Rendez-vous avec Roméo Elvis pour un Insta Live, ce mercredi à 18H !

Durant le confinement lié au coronavirus, nous tentons, au travers d'articles divers et variés, de prendre des nouvelles des sportives et sportifs belges... ou de Belges célèbres et amateurs de sport, comme Roméo Elvis !

Depuis lundi, nous avons accueilli, en direct sur Instagram, le vice-Champion du Monde des Rallyes Thierry Neuville et le Diable Rouge Thomas Meunier.

Rendez-vous dès 18H avec Roméo Elvis, l'un des artistes belges les plus en vue de ces dernières années, et grand amateur de football, du RWDM et de Liverpool. Rejoignez-nous sur Instagram @rtbfsport pour poser toutes vos questions à "Romelu Elvis" !