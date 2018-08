Renaud Emond: "Je donnerai toujours tout pour le club"

Le Standard s'en est sorti in extremis ce samedi soir face à Saint-Trond, 3-2 à la 93ème minute. Et c'est Renaud Emond qui a permis aux Rouches d'émerger en toute fin de rencontre après une rencontre moyenne d'un point de vue individuel. Il montre une nouvelle fois que le Standard peut compter sur lui, et ses propos vont dans le même sens.

Le joueur savourait la délivrance, au micro de la Pro League: "Quel énorme soulagement. Quand on voit la physionomie du match, le plus important c'est de prendre ces trois points et on a su les arracher comme ça en fin de match. Ça fait du bien et au moins on reste dans le haut du classement."

Le Standarman est toujours très lucide: "Ça n'a pas été facile. J'étais conscient que ce n'était pas un grand match de ma part mais j'y crois toujours jusqu'au bout, c'est ma marque de fabrique."

Avec Orlando Sa et l'arrivée d'Oulare la concurrence sera réelle pour Emond cette saison, mais avec des buts importants il pourrait gagner sa place dans le onze de base: "Je pense. Il n'y a que comme ça. Quand je ne marque pas pendant un match on me remet tout de suite en cause, ce n'est rien. J'ai l'habitude ça a toujours été comme ça. J'ai un mental et une force de caractère qui font que je ne lâcherai jamais. Je donnerai toujours tout pour le club et je mouillerai le maillot. C'est en marquant des buts décisifs que ça m'aidera évidemment."