Renato Neto va poursuivre sa carrière à Ostende

Renato Neto évoluera la saison prochaine à Ostende, a annoncé le KVO sur son compte Twitter.



Le médian brésilien, qui a fait ses adieux au public de la Ghlemanco Arena de Gand ce dimanche, a signé un contrat d’un an avec le club de la Côte.



« Je suis à nouveau fit et j’ai une énorme envie de jouer », a déclaré Neto, cadre de La Gantoise l’année du titre de champion (2015) et les saisons suivantes. La suite a été moins heureuse et le médian né à Camacan a été freiné par différents problèmes au genou.



Cette saison, il n’a disputé… qu’une minute (contre Charleroi en octobre).



A 27 ans, Renato Neto va porter les couleurs d’un troisième club belge après le Cercle de Bruges et Gand.