Renard salue l'apaisement de Sa Pinto et évoque la rumeur Preud'homme

Ricardo Sa Pinto est un coach au tempérament bouillonnant. Le Portugais a beaucoup fait parler de lui pour ses excès et son comportement trop agressif sur le banc de touche. Mais depuis quelques semaines, Sa Pinto a clairement calmé ses ardeurs. Un changement qui a fait le plus grand bien au club liégeois.

"On parle beaucoup avec Sa Pinto depuis le début de saison. Pour le bon fonctionnement de son groupe, il a compris l’importance de ne pas trop mettre de pression et d’énervement, estime Olivier Renard ce lundi soir sur le plateau de La Tribune. Comme tout le monde, il a appris de ses erreurs."

Les joueurs ont eu une énorme importance dans cet apaisement.

"Nous avons une délégation de joueurs avec qui on parle au minimum une fois par moi. On essaie de faire le mieux pour le club. La direction et les joueurs se sont sentis responsables de l’énervement de certaines personnes du club, poursuit le directeur sportif des Rouches. On a chacun un rôle. Si le coach a reçu ce message de la part de son groupe, c’est positif. L’image de marque est importante."

Nous sommes très contents du travail de Ricardo Sa Pinto

"Le coach sait très bien qu’il y a deux personnes qui l’ont soutenu, c’est Bruno Venanzi et Olivier Renard. Il y a eu beaucoup de critiques mais nous sommes restés derrière lui. Nous l’avons gardé en place parce qu’on avait un retour très positif du vestiaire, confie Renard qui ne veut toutefois pas envisager trop rapidement l’avenir de son entraîneur. L’important, c’est de continuer cette saison-ci et on verra après."

Et le Louviérois de botter en touche lorsqu'on aborde la rumeur d’un retour de Michel Preud’homme à Sclessin.

"Le timing de cette rumeur est catastrophique. Quarante-huit heures avant, le Standard gagne la Coupe de Belgique et là tout d’un coup, on vient remettre une pression supplémentaire sur Ricardo. Il en a déjà eu beaucoup tout au long de la saison. Michel est présent depuis un certain temps mais il n’y a pas que lui dans la tribune. Bruno Venanzi essaie de ramener au Standard les personnes qui ont fait énormément de bonnes choses pour le club. Nous sommes à chaque fois fiers de les voir. C’est l’image du club, c’est la fierté du président. Nous sommes très contents du travail de Ricardo."