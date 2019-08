Remplir la feuille de match (entre autres): à quoi sert le team manager?

Un joueur qui monte sur le terrain sans être inscrit sur la feuille de match : ça arrive chaque saison, même dans les équipes professionnelles. Et souvent, dans pareils cas, les regards se tournent vers le " team manager ". Celui qu’on appelle aussi ‘la nounou des joueurs’ est en effet chargé de compléter le document officiel d’avant-match. Mais il n’est pas le seul responsable. Pour comprendre ce rôle de l’ombre capital, nous a avons contacté José Garcia qui a été team manager d’Anderlecht durant 6 ans.

"Un team manager, c’est avant tout le chef du vestiaire, son confident, prêt à l’écoute, mais qui sait rester discret vis-à-vis de l’extérieur", nous explique José Garcia. "Mais c’est aussi un maillon essentiel dans la collaboration entre la direction et le staff technique. Il doit avant tout être très proche de l’entraîneur. Moi j’ai eu la chance de travailler avec Franky Vercauteren et Ariel Jacobs. Ça s’est, à chaque fois, superbement bien passé. On se faisait un confiance exemplaire".

La feuille de match, la feuille de tous les dangers ?

" Administrativement, le team manger est le responsable de la feuille de match. Il doit veiller aux licences belges et européennes des joueurs. A Anderlecht, on avait des réunions 48h avant les matches pour voir quels joueurs étaient disponibles. Et ensuite, c’était à l'entraîneur de décider qui il voulait aligner, 11 de base et réservistes, pour compléter la feuille de match. Le gros risque c’est l’administratif. C’est la feuille de tous les dangers ! Il suffit d’y inscrire un joueur qui n’est pas en ordre et le match est perdu. C’est beaucoup de responsabilités."

Et le début de saison est incontestablement la période délicate. Quand un nouveau joueur est transféré, il faut être certain de son pédigré. "Ça nous est arrivé une fois", nous raconte José Garcia. "Un joueur est arrivé d’une autre équipe après avoir été sanctionné de deux cartons jaunes. Mais ça n’était indiqué dans aucun fichier. Et donc il a vraiment fallu gratter. J’ai téléphoné à l’UEFA et on a pu éviter l’erreur. Car le joueur devait être suspendu".

Un rôle de l’ombre qui nécessite donc de l’organisation et un sens aigu de la communication. Quitte à devoir tenir tête au coach et aux joueurs. "J’ai connu, à de nombreuses reprises, des joueurs qui n’étaient pas sur la feuille de match et qui tenaient absolument à être assis sur le banc. Et là, il a fallu tenir bon : pas sur la feuille, pas sur le banc ! De toute façon c’est interdit. Et en plus ça évite les problèmes. Moi je peux comprendre qu’un entraîneur, stressé et concentré, soit tenté de faire monter un joueur qui semble disponible sur le banc. A ce moment, qu’il soit sur le feuille de match est le cadet de ses soucis."