Remi Garde favori pour succéder à Preud'homme au Standard

Michel Preud'homme a annoncé ce lundi qu'il allait quitter son poste d'entraîneur du Standard de Liège en vue de la saison prochaine. Il va toutefois rester au sein du club liégeois, où il continuera de porter la casquette de vice-président.

Après des semaines de réflexion, MPH a donc finalement pris sa décision, tirant un trait sur son troisième passage en tant que T1 dans la Cité ardente. Son successeur devrait plus que probablement, d'après nos informations, être Remi Garde (54 ans), qui avait déjà failli devenir entraineur des Liégeois en juin 2017.

>>> LIRE AUSSI : Michel Preud'homme, un coach usé : chronique d'un départ annoncé

Joueur, Garde évolue comme milieu de terrain à Lyon (1988-1993), à Strasbourg (1993-1996) et à Arsenal sous les ordres d’Arsène Wenger (1996-1999). Durant cette période, il est sélectionné avec les Bleus à 6 reprises.

Après cette première carrière, il revient à l’OL et entre dans le staff technique. Il est notamment nommé adjoint de Paul Le Guen (2003-2005) puis de Gérard Houllier (2005-2007). En fin de saison 2011, il prend la succession de Claude Puel et endosse pour la première fois le rôle de T1.

Il reste sur le banc lyonnais durant trois saisons, un club qui met l'accent sur son centre de formation depuis de nombreuses années. Il y remporte une Coupe de France et un Trophée des Champions en 2012. En mai 2014, il décide de lui-même de quitter son poste. Après plus d’un an de pause, il rebondit du côté de l’Angleterre en prenant les rênes d’Aston Villa en novembre 2015. Cette expérience est de courte durée puisqu’il est évincé en mars 2016. Entre novembre 2017 et août 2019, il dirige aussi l'Impact Montréal, en MLS. Il est sans club depuis lors.