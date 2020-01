Réginal Goreux s'arrête comme joueur et intègre le staff du centre de formation du Standard

Réginal Goreux a décidé de mettre un terme à sa carrière, à 32 ans, et choisi de poursuivre son aventure dans le football au sein du staff du centre de formation du Standard, a annoncé jeudi le club liégeois.

L'international haïtien avait rejoint le Standard en 1994, à l'âge de 7 ans y effectuant toute sa formation. Il avait intégré l'équipe première en 2007 et figurent à son palmarès deux titres de champion de Belgique (en 2008 et 2009) et trois Coupes de Belgique (en 2011, 2016 et 2017).

Réginal Goreux suit des cours d'entraîneur, et va "dès à présent intégrer les staffs des U18 et U21 où son rôle consistera à encadrer nos jeunes talents en s'appuyant sur sa riche expérience du football professionnel au plus haut niveau et à faciliter leur transition vers le noyau professionnel", a communiqué le Standard qui ajoute qu'il aura également pour mission "d'analyser le fonctionnement global de notre Académie en vue d'optimaliser les processus visant à amener les jeunes joueurs vers le noyau professionnel. La 1ère mission de ce nouveau challenge consistera à accompagner nos U21 en stage au Qatar, lui permettant ainsi de s'intégrer directement au staff de nos Espoirs".

Réginal Goreux avait tenté sa chance en Russie à Sovetov Samara (2013-2014) puis à Rostov (2014-2015) avant d'effectuer son retour au Standard.