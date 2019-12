Refaelov et Mirallas décisifs face à Eupen, l'Antwerp deuxième à cinq points de Bruges

L’Antwerp s’est imposé sur le plus petit écart (1-0) face à Eupen, ce samedi, dans le cadre de la 19ème journée de Pro League. L’Israélien Lior Refaelov a inscrit l’unique but de la rencontre grâce à un coup franc obtenu à la 80ème minute par Kevin Mirallas, dans tous les bons coups après sa montée sur la pelouse à l’heure de jeu.

Ce succès permet au Great Old de s’emparer provisoirement de la deuxième place du classement avec deux points d’avance sur La Gantoise et trois sur le Standard, qui joueront respectivement dimanche face à Ostende et Anderlecht. Les Blauw & Zwart conservent cinq points d'avance sur les Anversois, tout en ayant joué deux matches de moins.

Les Pandas, qui ont terminé le match à dix après l'exclusion de Jonathan Bolingi dans les arrêts de jeu, font du surplace à la douzième place du classement avec 19 unités.