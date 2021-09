Réduit à dix, Charleroi marque dans la toute dernière seconde et l'emporte face à Gand !

Bien entrés dans le match, les Zèbres ouvrent rapidement le score via un tir enroulé du gauche d’Ali Gholizadeh après seulement sept petites minutes de jeu.

A la demi-heure, Castro-Montes redonne de l’espoir aux Gantois avec l’aide du poteau et après une belle combinaison avec Tissoudali. Quelques minutes plus tard, Hervé Koffi commet un léger penalty mais le VAR revient sur sa décision. Le reste de la mi-temps est à l’avantage des Buffalos mais la maladresse adverse et Koffi permettent aux hommes de Still de mener au score au repos malgré l’exclusion de Gholizadeh suite à un double avertissement.