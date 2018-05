Record d'Europe et premier titre pour Marc Coucke

Le 23 avril dernier, les U21 du RSC Anderlecht sont devenus champions de Belgique en battant tous les records de points et de buts marqués et encaissés. Le premier titre de la saison toutes catégories d’âge confondues à Anderlecht. Le premier titre aussi du nouveau président, Marc Coucke.

Bien plus que cette première place, ce qui est absolument unique dans le cas des joueurs d’Emilio Ferrera c’est que onze (!) joueurs issus de ce groupe sont montés dans le noyau A cette saison. Quatre y ont été utilisés comme titulaires, trois sont montés en cours de match et quatre sont restés sur le banc. Du jamais vu, nulle part en Europe ! Si ce n’est peut-être lors de la génération des Beckham, Scholes et Neville à Manchester United dans les années 90...

En début de saison, trois U21 figuraient dans le noyau A du RSC Anderlecht : Mile Svilar (en conflit avec sa direction et rapidement parti à Benfica), Hannes Delcroix (très vite jugé trop court par René Weiler et reversé chez les U21) et Emmanuel Sowah qui a complètement disparu de la circulation après un petit match en septembre.