Razvan Marin annoncé à l'Ajax l'été prochain

Razvan Marin va plus que probablement quitter le Standard l'été prochain. Très courtisé, le médian roumain devrait prendre la direction de l'Ajax. Les deux clubs auraient même déjà un accord, selon La Dernière Heure, Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws. Certains détails resteraient toutefois à finaliser.



Le montant de l'opération s’élèverait à 12 millions d'euros (plus bonus). Le Standard devrait donc réaliser une belle plus-value sur un joueur débarqué il y a un peu plus de deux ans pour 2,5 millions d'euros.



Si ces chiffres se confirment, l'ancien joueur du Viitorul FC deviendrait le 3e transfert sortant le plus important de l'histoire des Rouches après Marouane Fellaini et Michy Batshuayi.



Le milieu de terrain de 22 ans a tapé dans l’œil des Ajacides l'été dernier lors du 3e tour de qualification de la Ligue des Champions où l'Ajax avait éliminé le Standard.



Présenté par le journal néerlandais De Telegraaf comme un "potentiel Steven Gerrard" et appelé à succéder à Frenkie De Jong, Marin sera très attendu à Amsterdam.