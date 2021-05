Raskin dépité après la défaite à Ostende : "On présente nos excuses aux supporters pour ce... Le Standard a ramassé 6 buts sur la pelouse d’Ostende samedi soir pour son premier match en playoffs 2. Bien qu’influencée par l’exclusion de Mehdi Carcela en début de deuxième période, cette défaite pose pas mal d’interrogations aux Liégeois. Nicolas Raskin s’est présenté au micro de Vincent Langendries après la rencontre pour tenter d’expliquer cette déroute mais n’a pas vraiment trouvé les mots. "A part présenter nos excuses à nos supporters pour ce qu’on a montré et pour le résultat, il n’y a rien à dire", a déclaré un Raskin dépité et atterré par la prestation du Standard. "On ne méritait pas mieux que ça aujourd’hui. On est remonté sur le terrain avec de bonnes intentions après ce que nous avions montré en fin de première période. Mais à chaque fois, on fait ces erreurs qui nous coûtent des buts. À 10 contre 11, on a eu des moments où l’on s’est créé quelques opportunités. Mais à partir du moment où on essaie d’attaquer, c’est normal qu’on encaisse en contre." Si le résultat et la prestation du soir son très décevants, pas question pour Raskin de faire déjà une croix sur la place européenne qui est au bout de ces playoffs. "Il nous reste cinq matches. Tout est possible mais un club comme le Standard ne peut pas se permettre de faire ce qu’il a fait aujourd’hui."