"Ramenez la passion dans les stades pas le racisme", le message de la Pro League aux fans

La Pro League profite du retour progressif des supporters dans les stades en ce week-end, en ces temps de coronavirus, pour lancer une vidéo de campagne contre le racisme. Le slogan : "ramenez la passion dans les stades mais pas le racisme".

Depuis mars et la pandémie mondiale de Covid-19, les matchs de football se jouent à huis clos. C’est aussi le cas en Belgique. Les quatre premières journées de la Jupiler Pro League ont été disputées sans public.

Avec le retour des supporters dans les stades à partir de ce week-end, la Pro League et Jupiler ont décidé de lancer un spot pour lutter contre le racisme.

"Le football n’a pas été le même ces derniers mois. La passion et l’expérience de nos matchs nous ont tous manqué. Ce qui ne nous a toutefois pas manqué, ce sont les comportements négatifs qui nuisent à notre sport, comme le racisme émanant parfois des tribunes. Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir à nouveau les supporters et leur passion dès ce week-end. Mais nous espérons qu’ensemble, le racisme ne fera pas son retour. C’est la raison pour laquelle le spot apporte un message plein d’espoir, mais sans ambiguïté : "Bring passion back. Keep racism out", déclare Stijn Van Bever, le responsable de la communication de la Pro League.