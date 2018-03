Rafting et via ferrata : Vanhaezebrouck a eu son team building en Ardennes

Il y a quelques semaines, le coach des Mauves regrettait de ne pas avoir pu souder son équipe lors d’un team building d’avant-saison en Ardennes. Pour compenser, il s’est offert un team building… d’avant playoffs. Il a emmené son équipe, comme il le fait depuis 12 ans, sur le site de Wildtrails, à Rendeux, non loin de Marche-en-Famenne. Un centre de séminaires où tout est organisé autour du groupe. Les chambres ne sont pas équipées de télé ni de mini bar. On n’y fait que dormir. Le reste se passe dans les pièces communes.

Evidemment il a fallu se faire à la météo du mois de mars, moins avantageuse que celle des mois d’été. Mais le but était aussi de sortir les joueurs de leur confort, comme l’explique le patron de Wildtrails, Frank Descamps : "Il a beaucoup plu. Et Hein ne les a pas épargnés. Un matin, ils ont couru avant le petit déjeuner. Ils ont même pris le petit déjeuner dans les bois, debout autour de braseros. Et après ils sont repartis en courant. Et le mercredi, quand on les a amenés dans les bois, dans la boue, avec les VTT, certains ne rigolaient pas".

Sven Kums - © www.wildtrails.be

Les Mauves écoutent attentivement le moniteur - © www.wildtrails.be

En tout, 3 jours d’activités dans ce coin calme des Ardennes. Sans foot. Histoire de souder le groupe et de faire naître de la solidarité. 3 jours que le coach des Mauves a pour habitude d’organiser comme une compétition : "Des activités dans les bois, sur l’eau, sur les rochers. Hein crée des équipes par secteur de jeu. Les attaquants ensemble, par exemple. Et ils font un grande compétition qui dure du matin au soir. Même après le souper, il y a des quiz et ce genre de choses. Cette année, il a même organisé un grand Master Chef, où les joueurs ont dû cuisiner", précise le propriétaire des lieux.



Et qu’est-ce qu’ils gagnent ? "Ils gagnent des bons pour être dispensés des décrassages les lendemains des matches de championnat. Et ça, ça marche plutôt bien !".



En tout cas, Hein Vanhaezebrouck semble avoir quitté Rendeux ravi : "Il était satisfait de son stage. Et je pense qu’ils sont motivés pour playoffs 1".