Radja Nainggolan : "Ce qu’on dit de moi ne m’intéresse pas, le plus important c’est le terrain"

Antwerp - Anderlecht : le résumé - Pro League - 14e journée - 07/11/2021 Anderlecht s'est incliné deux buts à rien sur la pelouse de l’Antwerp dans ce qui marquait le choc de cette quatorzième journée de Pro League. Le matricule 1 voulait conforter sa place dans le top 4 tandis que les Mauves avaient pour but de s’en rapprocher grâce à une belle série de dix matches sans défaite. Après un long round d’observation, ce sont les Anversois qui se montrent dangereux via une frappe lointaine de Frey qui finit sa course dans les tribunes. Quelques minutes après, Radja Nainggolan est proche d’inscrire le but du weekend mais sa frappe surpuissante à l’entrée de la surface s’écrase sur la barre transversale. Cette grosse frayeur a eu le don de réveiller des Anderlechtois amorphes. El Hadj tente un tir dans la surface mais sa frappe manque de puissance pour inquiéter Butez. Quelques instants plus tard, Seck est proche d’inscrire un auto-but gag sur un centre venu côté gauche mais le portier anversois dévie in extremis le ballon. La deuxième période entame sur de meilleures bases. Balikwisha fixe Van Crombrugge à l’entrée de la surface mais sa frappe passe à côté. A l’heure de jeu, Butez sauve les siens sur une tête de Kouamé et relance rapidement pour générer une offensive anversoise. Mal placés, les Anderlechtois paient finalement cher cette occasion. Frey, trouvé en seconde zone côté gauche, centre pour Yusuf qui dévie le cuir en un temps sans laisser aucune chance à Van Crombrugge. Pour inverser la tendance, Kompany fait confiance à Refaelov, applaudi par les supporters anversois, et Amuzu. Malgré de timides incursions dans la surface adverse, c’est finalement l’Antwerp qui se montre efficace. A dix minutes du terme, Harwood-Bellis accroche Frey dans la surface. L’arbitre, après vérification du VAR, accorde finalement un penalty. Le Suisse se fait justice et transforme le tir au but en deux temps après un premier arrêt du capitaine mauve. Anderlecht continue ensuite à pousser pour tenter d’égaliser mais un gros raté d’Amuzu et une transversale de Cullen ont permis au matricule 1 de garder le zéro derrière. Suite à cette victoire, les hommes de Brian Priske chipent la deuxième place aux Brugeois, qui ont concédé le nul face au Standard. Quant aux Mauves, ils pointent à la septième place, à égalité de points avec Eupen.