La course pour le dernier ticket des play-offs 1 et la lutte pour le maintien rythmeront la 29e et avant-dernière journée de la Jupiler Pro League, jouée intégralement ce soir à partir de 20h00.



En ce qui concerne les playoffs I, cinq équipes sont déjà qualifiées : le Club Bruges (67 points), La Gantoise (55), Charleroi (51), l’Antwerp (50) et le Standard (48). Il reste une place à attribuer. Malines (43), Genk (41) et Anderlecht (40) peuvent encore y prétendre.



Ils sont également trois à lutter pour ne pas descendre. Le Cercle, moribond il y a quelques semaines, est sorti dans la zone rouge mais il n’est pas encore sauvé. Les Brugeois, 14e avec 23 points, sont en position favorable. Ostende suit à une longueur et Waasland-Beveren est dernier avec 20 points.