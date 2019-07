Quels sont les cinq plus gros transferts entrants cet été en Pro League ? - © Tous droits réservés

Quand le mercato estival belge a ouvert ses portes le 15 juin, peu d'observateurs s’attendaient à voir autant de transferts clinquants quelques semaines plus tard. Pourtant, certains clubs ont décidé de mettre les petits plats dans les grands en signant des grands noms. Tour d’horizon des transferts les plus intéressants... sur papier.

Vincent Kompany : le retour de l’enfant prodige Quels sont les cinq plus gros transferts entrants cet été en Pro League ? - © ABS Michael Schwarz - BELGAIMAGE Comment passer à côté du transfert le plus inattendu de ces dernières années ? C’est le 19 mai que le football belge s’est embrasé. En fin de matinée, Vincent Kompany annonce qu’il va quitter Manchester City après onze ans de bons et loyaux services. Quelques minutes plus tard, Anderlecht officialise son retour d'une vidéo hommage publiée sur les réseaux. Un come-back en grandes pompes, treize ans après son départ, qui est censé ramener le Sporting vers les sommets après une saison chaotique. Un retour aux sources que Kompany entamera avec la double casquette d’entraîneur-joueur. Choix audacieux de la part de la direction. Il faudra attendre quelques semaines avant de savoir s’il sera décisif. Prix du transfert : gratuit

Zinho Vanheusden : le Standard casse sa tirelire Quels sont les cinq plus gros transferts entrants cet été en Pro League ? - © KRISTOF VAN ACCOM - BELGA Auteur d’une saison dernière très solide en prêt en Bord de Meuse, Zinho Vanheusden a convaincu les dirigeants du Standard de le transférer définitivement. Malheureusement pour les Liégeois, son club, l’Inter Milan, n’était visiblement pas disposé à le brader. Au final, les Rouches ont dû débourser douze millions d’euros. De quoi en faire le transfert le plus onéreux de l’histoire de la Pro League. Avec l’officialisation de ce transfert plus la prolongation de contrat de Laifis, le Standard a blindé sa défense pour la saison prochaine. Prix du transfert : 12 millions d'euros

Theo Bongonda : jackpot noir jaune rouge Quels sont les cinq plus gros transferts entrants cet été en Pro League ? - © YORICK JANSENS - BELGA Seule lueur dans la grisaille d’une saison morose du côté de Zulte-Waregem, Theo Bongonda (8 buts, 10 assists) a levé les voiles et rallié Genk, le champion de Belgique. Un club limbourgeois qui a vu son secteur offensif décimé après les départs conjugués de Trossard et de Malinovskyi. Bongonda a donc le champ libre sur son flanc gauche. Au passage, son indemnité de transfert est la plus élevée jamais atteinte entre deux clubs belges. Prix du transfert : 7 millions d'euros

Ianis Hagi : tel père, tel fils ? Quels sont les cinq plus gros transferts entrants cet été en Pro League ? - © JOHN THYS - BELGA Fils de la légende George Hagi, le jeune Ianis (20) n’en est pas moins dénué de talent. Considéré comme la nouvelle pépite du football roumain, appelé “le Maradona des Carpates”, Hagi a préféré Genk à des destinations plus prestigieuses comme Marseille, l’Ajax voire Manchester City. Mature, il disait ne pas vouloir brûler les étapes et préconiser la Ligue des Champions qu'il disputera avec les Limbourgeois. Meneur de jeu très élégant balle au pied, Hagi pourrait vite devenir l’une des coqueluches du championnat belge. Prix du transfert : un peu plus de 4 millions d'euros

Samir Nasri : un buzz médiatique inégalé Quels sont les cinq plus gros transferts entrants cet été en Pro League ? - © Vincent Van Doornick - BELGAIMAGE Quand Vincent Kompany est arrivé, on s'attendait à ce qu'il fasse jouer ses connexions pour rapatrier des grands noms. Peu de monde s’attendait cependant à voir débarquer Samir Nasri à Saint-Guidon. Pourtant, quelques jours plus tard, l’ancien Bleu a bel et bien paraphé un contrat avec les Mauves. Un pari risqué, à double tranchant mais qui peut finalement être “donnant-donnant”. L’occasion pour Nasri de se relancer après deux années galères, parsemées de blessures et d’une suspension pour dopage. L’occasion aussi pour Anderlecht de redorer son blason à l’échelon national. Le médian parviendra-t-il à retrouver son niveau d’antan ? Telle est la question. Prix du transfert : gratuit

Avenatti, Limbombe, Lustig... : le coin des bonnes affaires Quels sont les cinq plus gros transferts entrants cet été en Pro League ? - © Vincent Van Doornick - BELGAIMAGE Dans l’ombre de ces cinq transferts retentissants, d’autres joueurs ont rallié la Pro League. On pense évidemment au duo signé par le Standard, Felipe Avenatti et Anthony Limbombe. Ou à Gand qui, dans l’anonymat le plus total, a su mettre le grappin sur Mikael Lustig, l’expérimenté défenseur suédois de 32 ans, international à 77 reprises. Le Club de Bruges a également frappé un beau coup en transférant le jeune mais costaud avant-centre David Okereke, en droite ligne de Serie B italienne. Auteur d’une belle saison (10 buts, 12 assists en 30 matches), il aura coûté 8 millions au Club de Bruges. Dernier nom à citer, une ancienne connaissance de Pro League, Ronald Vargas, qui fait son retour à Ostende après une escapade de deux ans en Australie.

