Quatrième match préparatif du Standard : un partage tardif contre Lens

Ce mercredi, en fin d'après-midi, le Standard de Liège se déplaçait amicalement dans les installations du Racing Club de Lens, le quatrième match préparatoire de la formation liégeoise en vue de la prochaine saison, qui débutera le 23 juillet prochain. Coïncidence, la première rencontre de la saison opposera d'ailleurs le Racing Genk... au Standard.

Face aux Lensois, le coach Leye a aligné le onze suivant : Bodart, Al-Dakhil, Sissako, Ngoy, Siquet, Gavory, Cimirot, Raskin, Bastien, Dragus et Muleka. Les Liégeois ont pris l'avantage par l'intermédiaire de Muleka, d'un lob subtil, à la 25e minute de jeu. Lens a égalisé par Camara... à la 90e minute de jeu. Côté rouche, Shamir, Klauss, Fai, Dussenne, Calut, Mmaee, Dumont, Epolo, Pavlovic et Delferriere ont aussi reçu du temps de jeu.

Après une défaite contre l'Union rochefortoise, un partage face à l'Union Saint-Gilloise et un succès contre le Cercle Bruges, les Liégeois enchainent donc avec un deuxième partage. La dernière rencontre de préparation du Standard se tiendra le 17 juillet face à Rennes, sur la pelouse de Sclessin. Un match qui marquera le retour du public.

Genk, vainqueur de la Coupe de Belgique et vice-champion de Belgique, s'est de son côté imposé un peu plus tôt dans l'après-midi face à Eupen (2-0). Les buteurs limbourgeois se nomment Németh et Heynen, sur penalty.