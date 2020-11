Quatre mois après sa terrible blessure, Sammy Bossut est prêt à jouer avec un casque

Sammy Bossut est proche d’un retour. Le gardien de Zulte-Waregem, 34 ans, a récupéré de sa grave blessure à la tête. Il se sent prêt à rejouer mais il évoluera désormais avec un casque.



La dernière image de Sammy Bossut remonte à début août quand son match (amical) contre Gand s’était brutalement arrêté après un choc violent avec Jordan Botaka. Ses blessures sont à la hauteur de l’impact : une sévère commotion cérébrale et une fracture du crâne.



"Un bon ange-gardien"



Lentement, Bossut a pris le temps de se reconstruire. Quatre mois plus tard, il entrevoit le bout du tunnel. "La rééducation s’est plutôt bien passée. Je n’ai pas eu trop de maux de tête mais j’avais un bourdonnement à l’oreille. C’était clairement, l’aspect le plus ennuyant. Mais cela aurait pu être pire, j’ai un bon ange-gardien", confie-t-il à Sporza.



Pour éviter de revivre cette mésaventure, le gardien du Essevee a décidé de porter un casque, comme Petr Cech l’avait fait il y a quelques années. "La visibilité n’est pas trop mauvaise. Au début, il a fallu faire quelques ajustements. On entend un peu moins bien. Suite à la collision, j’ai subi une perte auditive (30 décibels)", explique-t-il. Il porte d’ailleurs un appareil auditif.



Un chapeau de gnome sur la tête si nécessaire



Bossut est prêt à tout pour rejouer – "même à porter un chapeau de gnome si c’est nécessaire". Il pense d’ailleurs continuer à jouer casqué "pour la sécurité et pour ma famille".



"Je suis en pleine forme et j’ai hâte de reprendre ma place dans les buts. Je suis de retour au niveau et je compte rejouer", assure-t-il très motivé.



14e avec la troisième plus mauvaise défense de Pro League, Zulte-Waregem aura bien besoin de l'expérience de son gardien pour vivre une saison plus sereine.