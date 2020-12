Quatre matches de suspensions demandés pour Hans Vanaken, le Club Bruges conteste la sanction

Le parquet de l'Union belge de football a proposé quatre journées de suspension, et 4.000 euros d'amende, à Hans Vanaken, le fer de lance du Club de Bruges, exclu vendredi face à Eupen (3-0) pour le compte de la 19e journée du championnat de Belgique de football.

A un peu plus de dix minutes du terme, Hans Vanaken avait reçu un carton rouge direct pour une semelle sur le capitaine d'Eupen, l'Allemand Andreas Beck. Le parquet de l'Union belge a proposé deux matches effectifs pour la faute, et 2.000 euros d'amende, et deux matches effectifs de plus pour des propos déplacés, assortis aussi de 2.000 euros d'amende, a communiqué l'Union belge lundi.