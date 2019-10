Quatre matches de suspension, dont deux avec sursis, pour Rob Schoofs

La Commission des litiges de l'Union belge de football a infligé deux matches de suspension effectif, plus deux avec sursis d'un an, et 3.000 euro d'amende à l'encontre de Rob Schoofs, le milieu de terrain du FC Malines exclu samedi contre Bruges en championnat.

Rob Schoofs avait en effet été exclu à la 29e minute recevant un carton rouge direct pour une semelle appuyée sur la cheville de Krépin Diatta, compliquant déjà la tâche des Malinois finalement battu 0-5 par le Club de Bruges pour le compte de la 9e journée du championnat de Belgique. Le joueur avait d'abord reçu un carton jaune avant que le VAR, l'arbitrage vidéo, n'intervienne pour transformer ce jaune en rouge.

Malines, qui peut encore cependant aller en appel, ne pourra pas compter sur son joueur à Eupen samedi et contre l'Antwerp le 20 octobre.

Le parquet avait réclamé trois journées de suspension lundi ce que n'avait pas accepté le club malinois.