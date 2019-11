Quatre buts et deux bijoux pour un partage spectaculaire entre Malines et Charleroi

Malines et Charleroi se sont quittés dos-à-dos dans le dernier match de la quatorzième journée de Pro League. S'il n'y a pas eu de vainqueur, les deux équipes ont soigné le spectacle de le suspense derrière les anciennes casernes (2-2). Les Zèbres ont mené deux fois mais ils ont vu revenir le Malinwa à deux reprises. Onur Kaya et Nurio Fortuna ont offert deux réalisations splendides. Nikola Storm a raté le penalty de la gagne en deuxième mi-temps.



Massimo Bruno a donné le ton d'une première mi-temps emballante. Il a slalomé dans le rectangle malinois avant de glisser le ballon à Kaveh Rezaei. Calmement, l'attaquant iranien des Zèbres a ajusté Yannick Thoelen du plat du pied (0-1, 11e). Charleroi n'a pas gardé longtemps cet avantage. Onur Kaya a rétabli l'égalité d'une belle volée sur un ballon repoussé par la défense. Nicolas Penneteau avait la vue masquée et n'a pas pu faire grand-chose (1-1, 15e).



Le Kavé a continué sur sa lancée et a mis la pression. Un but d'Igor De Camargo a été annulé par le VAR. Et les Carolos ont repris les devants. Nurio, peut-être inspiré par le geste de Kaya, a trouvé la lucarne de Thoelen (1-2, 32e). Malines est revenu à hauteur grâce à une penalty de Nikola Storm (38e). Le joueur formé à Bruges a eu l'occasion de donner la victoire à ses couleurs avec un nouveau penalty à l'heure de jeu. Mais cette fois, Nicolas Penneteau a eu le dernier le mot. Le gardien carolo va tout arrêter jusqu'à la fin de la rencontre et va permettre aux Zèbres d'empocher un point.



Au classement, le Kavé est quatrième. Charleroi suit en sixième position.