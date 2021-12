Quatre buts, du suspense et du spectacle : Topper haletant mais sans gagnant entre Bruges et Anderlecht

Quel match ! Au terme d'un Topper haletant, Bruges et Anderlecht se sont séparés "bons ennemis", aucune des deux équipes n'étant parvenue à prendre l'ascendant (2-2). Et pourtant, les deux formations ont eu leurs moments chauds. Sur du velours grâce à un but ultra précoce de De Ketelaere, ls Brugeois ont longtemps cru tenir le bon bout avant d'être renversés en deux temps trois mouvements suite à des buts d'Amuzu et Hoedt.

Mais alors que le Sporting filait vers sa 5e victoire consécutive, une erreur d'appréciation grotesque de Van Crombrugge a offert un corner aux Brugeois que l'inévitable Vanaken s'est chargé de concrétiser d'un coup de casque rageur ! 2-2 score final donc, un partage qui ne fait les affaires de personne. Sauf peut-être de l'Union, qui s'isole encore un petit peu plus en tête de Pro League.

“On y va pour gagner, un point ne suffit pas”. Si l’expression “l’appétit vient en mangeant” devait avoir un ambassadeur, Vincent Kompany serait sans doute son plus fidèle représentant.Lui qui naviguait en eaux troubles il y a quelques semaines et qui, subitement, rêve d’un exploit dans l’antre brugeois.Si le projet peut paraître ambitieux, le message est reçu 5/5 par ses troupes. Cullen et Olsson en pitbull, Refaelov en éléctron libre et Verschaeren en mode infiltreur, un Anderlecht incandescant pousse Bruges dans ses retranchements. Mais Verschaeren, intenable dans ses appels, se heurte à Mignolet avant de complètement rater son face à face avec le portier brugeois.Un manque de réalisme qui coûte cher…

Lang - De Ketelaere, une occasion, un but

Parce que qu’est ce qui fait le sel des équipes rodées ? De savoir frapper dès que l’occasion se présente. Et ce, même quand elles viennent de passer 10 minutes à courir derrière le ballon. Asphyxié depuis le début du match, Bruges remet enfin un pied devant l’autre. La machine en branle, Lang trouve De Ketelaere d’un ballon chirurgical. La déviation du Brugeois est aussi subtile que bien sentie. Van Crombrugge ne peut rien faire, le hold-up est parfait, c’est 1-0 !

Si séduisant depuis le début de la partie, Anderlecht est K.O debout, tel un pantin à qui on aurait subitement coupé les fils. La frustration gagne les rangs bruxellois et le rythme en prend un coup. Parce que mis sur orbite, les Brugeois gèrent dorénavant leur sujet.

Et même s’il est volontaire, Anderlecht ne trouve pas de solutions. Lancé en profondeur, Kouamé s’extirpe enfin du marquage XXL d’Henry mais balance une frappe un tantinet trop molle qui vient s’écraser sur le torse de Mignolet. Rideau après une dernière tête pernicieuse d’un De Ketelaere décidément en mode King Charles.

Raman et Amuzu pour dynamiter un Sporting sur courant alternatif

Verschaeren et Zirkzee restés aux vestiaires, Raman et Amuzu ont l’occasion de se dégourdir les jambes. Mais le syndrôme du manque de réalisme semble gangréner tout le noyau bruxellois et le danger se fait toujours aussi rare.

Seul face à Mignolet, Raman rate l’égalisation d’un cheveu ! Dans la foulée, c’est Van Crombrugge qui sauve les siens d’une main ferme sur un ballon piégeux de Rits. Anderlecht a laissé passer l’orage et repart à l’abordage ! Trouvé à l’entré de la surface, Amuzu met un défenseur dans le vent avant de déclencher une lourde frappe ultra tendue qui vient se loger dans le petit filet de Mignolet, c’est 1-1, Anderlecht revit !

Quelle fin de match !

Et les Mauves ne sont pas rassasiés. Ils veulent gagner, Kompany l’avait dit. Et si Mignolet s’interpose magistralement (quel arrêt !) sur une tête de Raman, il ne peut rien faire sur le boulet de canon de Hoedt sur le corner qui suit. Anderlecht passe devant et climatise tout le stade, 1-2 !

Mais il semblait écrit que Bruges n’allait pas abdiquer aussi vite. Et une fois n’est pas coutume l’ange gardien des Brugeois se nomme…Hendrik Van Crombrugge. Sur un ballon à priori anodin, le portier concède un corner inutile. Vanaken ne se fait pas prier et catapulte le ballon dans les filets, c’est 2-2 !