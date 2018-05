Quand Mézague dézingue : "Mes potes français ont des maux de tête quand je leur explique les play-offs 2 !"

Samuël Grulois en a parlé avec le solide défenseur mouscronnois Teddy Mézague qui ne mâche pas ses mots. Le Marseillais d’origine se dit "toujours motivé car je suis en fin de contrat et je dois montrer aux possibles recruteurs ce que je vaux." Mais pour lui, c’est clair, "ces play-offs 2 sont problématiques et parfois même, on se fait ch… sur le terrain !". Quand Mézague dézingue… interview.

Mouscron se déplace à Courtrai ce soir (20 heures 30) dans le cadre de la neuvième et avant-dernière journée de compétition en play-offs 2. Dernier match en déplacement pour l’Excel avant une ultime rencontre au Canonnier dans une semaine contre Oud-Heverlee Louvain. Mouscron n’a pas demandé la licence européenne et dispute donc ces play-offs 2 "pour du beurre", n’ayant aucun espoir de décrocher un ticket pour le deuxième tour préliminaire de l’Europe League via le barrage européen. Dix matches au total dans un groupe A loin d’exciter les foules avec Zulte-Waregem, Courtrai, OHL, Waasland-Beveren et le Lierse … Difficile pour les joueurs de garder leur motivation intacte.

Teddy, on a l’impression qu’il est vraiment temps que les play-offs 2 s’achèvent…

"Les playo-ffs 2, on va dire que c’est quelque chose de très compliqué dans ce championnat belge ! C’est difficile de trouver la motivation pour performer. Ce n’est vraiment pas facile de motiver tout le monde. Pendant toute la semaine et pendant le discours d’avant-match, le coach (NDLR : Frank Defays) essaie de trouver les mots nécessaires pour booster les joueurs mais il y en a qui ont énormément de mal et ça se ressent sur le terrain."



On comptait à peine 1500 spectateurs mardi pour Mouscron-Lierse. Un fiasco. On a souvent l’impression d’assister à des matches amicaux…

"Totalement ! Moi le premier, je ne vais pas cacher que je me fais parfois chier (sic !) sur le terrain alors que, normalement, quand on monte sur une pelouse, on doit prendre du plaisir… C’est problématique. Il nous reste deux matches et on va essayer de montrer un autre visage pour pouvoir chacun se regarder dans une glace. L’intensité est moindre, il n’y a pas de public… ce sont des rencontres très très compliqués à jouer. Il faut trouver l’énergie nécessaire et la force mentale pour pouvoir réussir de bonnes performances. Ce n’est pas donné à tout le monde ! Certains ont besoin de jouer devant 10 000 personnes pour être motivés. Ça fait maintenant quatre ans que Mouscron disputent les play-offs 2 et c’est toujours le même manège !"



Avez-vous déjà essayé d’expliquer à vos potes en France ce que sont les play-offs 2 ?

" (Rire) Non, c’est trop compliqué ! Ils attrapent des maux de tête quand j’essaie de leur expliquer le système. Mon père n’a toujours rien compris alors que je joue en Belgique depuis quatre ans. C’est un système compliqué et j’espère qu’on va le revoir car ce n’est vraiment pas facile pour les joueurs."