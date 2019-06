Quand le Football-Gate paralyse tous les transferts…

A un mois du coup d’envoi du championnat, toutes les équipes ont repris l’entraînement… mais on ignore toujours à quoi ressembleront les prochaines D1A et D1B. Vu le procès toujours en cours du Football-Gate, des clubs comme Malines, Waasland-Beveren mais aussi, par ricochets, Lokeren, le Beerschot, Tubize et Roulers ne savent pas dans quelle série ils presteront d’ici peu. La Pro-Ligue sortira lundi son calendrier… mais elle a prévu des variantes selon le ou les clubs qui seront dégradés ou promus. Mais du coup, tous les transferts de ces clubs sont aussi bloqués. Erik Libois est allé prendre la température du côté de Beveren.

Le village de Hoenderloo, dans l’Est des Pays-Bas. Les joueurs de Waasland-Beveren y sont en stage, dans une ambiance un peu bizarre…

" Les joueurs ne s’occupent pas de toute cette affaire " explique le Directeur Sportif Danny De Maesschalck. " Ils sont habitués depuis 8 mois à être confrontés à toutes les rumeurs les plus fantaisistes, mais ils sont fort mentalement. Nous connaissons les faits et dans tout le club, on regarde devant nous, pas derrière. On part du principe qu’on restera en D1A. "

Sauf que la Cour d’Arbitrage du Sport a reporté au 15 juillet la date-limite pour son verdict. À ce moment, nous serons… à 2 semaines de la reprise du championnat.

" Les joueurs que nous contactons sont d’accord de signer… mais pas avant d’être sûrs de jouer en D1 " poursuit le Directeur Sportif waeslandien. " On leur garantit que même si on est relégués en D1B, ils garderont le même salaire et que nous jouerons pour remonter directement… mais ils veulent des certitudes, et je les comprends. Mais quand la Cour décidera, ces joueurs auront déjà signé ailleurs… "

D’autant qu’après Bojevic et le gardien Roef, le club waeslandien va aussi perdre Ampomah. Il devra donc nécessairement recruter, même si ce sera sans doute moins de joueurs que les saisons précédentes.

" L’année passée, on avait vendu 8 joueurs et il fallait renouveler le noyau. Ici, nous aurons besoin de 4 à 5 joueurs. Mais quoi qu’il arrive, nous sommes déjà sanctionnés par le fait que tout est bloqué. Nous avons l’un des plus petits budgets et nous devons anticiper nos transferts. Pour des clubs comme nous, le début de championnat est capital et notre noyau ne sera pas prêt. "

Sans même vous parler de ce qui se passera si le verdict de la CBAS génère des recours devant les tribunaux civils, comme l’a promis Malines. Et peut-être aussi Waasland-Beveren…