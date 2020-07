Quand le Covid-19 impacte même les matches de préparation…

De belles affiches ! La saison écoulée et la préparation de la prochaine ont beau être fortement impactées par la crise sanitaire, les clubs belges s’offrent de jolis adversaires pour aborder au mieux la reprise en Pro-Ligue, début août. Ce mercredi, le Standard accueille Monaco et La Gantoise Lyon. Le week-end passé, Anderlecht s’est déplacé à Saint-Etienne et Waasland-Beveren… au Paris-St-Germain ! Et la semaine prochaine, Genk joutera Lens et Anderlecht le LOSC.

Et ce n’est pas un hasard si la plupart de ces adversaires sont français : c’est une conséquence du Covid-19 qui, confinement oblige, a limité les déplacements de nos équipes. Quand il ne les obligeait pas carrément à organiser des matches à huis clos entre elles...

" Tous les calendriers de présaison ont été impacté par le virus " explique Guy Dejaeghere, un intermédiaire spécialisé dans l’organisation de matches amicaux et de stages pour équipes pros... et qui a justement monté les matches de Beveren au Parc des Princes et d’Anderlecht à Saint-Etienne, ainsi que les venues de Lyon et de Lille en Belgique. " Généralement, j’organise les stages d’été et d’hiver de nombreux clubs belges et internationaux… mais cette année la plupart sont restés chez eux vu le confinement et les règles de distanciation. Du moins ceux qui disposent d’une Académie, car j’ai quand même pu mettre sur pied des stages pour Eupen, Saint-Trond et OHL. Et pour les matches, il a fallu tenir compte des calendriers décalés : aux Pays-Bas, ils sont en plein break et l’Allemagne ne reprendra qu’en septembre. Du coup, j’ai surtout mis en rapport les clubs belges et les clubs français, car la D1 et la D2 y reprennent en août des deux côtés. Et mes bons contacts avec les clubs français ont facilité les choses, même si j’ai moins de travail que les autres années. "

Tests à gogo

Outre les calendriers et les déplacements limités, la crise sanitaire pèse aussi sur l’organisation des matches, de par le volet sécuritaire qu’elle impose.

" Tout est beaucoup plus compliqué : il faut prévoir les tests de dépistage pour toutes les délégations… et cela mène à des annulations de matches " poursuit Dejaeghere. " La semaine passée, un match de Zulte Waregem a été annulé in extremis… et cela a failli être aussi le cas pour le duel entre Anderlecht et St-Trond car un jeune joueur trudonnaire avait été détecté positif. Donc oui, ce virus est un vrai souci… "

De Jaeghere est un ancien attaquant de D1 : fin des années 80, il a évolué au Cercle Bruges avec les Kalusha, Kooiman et autre Karacic. Il connaît donc bien le milieu.

" Je suis une sorte d’agence de voyages spécialisée en foot… car une agence classique ne connaît pas les desideratas des clubs. Tous les coaches me connaissent : je sais ce qui est important pour eux, le profil des adversaires, la qualité des terrains, la disposition et le confort des hôtels. Je travaille pour tous les clubs belges, mais aussi pour Dortmund, Lyon, des clubs néerlandais, grecs, trucs et même en Asie. C’est intéressant : cela vous donne une autre relation avec les clubs, tous les joueurs me connaissent. Mais je préfère travailler dans l’ombre : la presse, ce n’est pas pour moi ! " (rire)

A minuit avec Ronaldinho…

Une expérience de 20 ans qui charrie, forcément, son lot d’anecdotes...

" J’ai de beaux souvenirs, comme ce soir-là à Montecastillo (Espagne), où j’ai accueilli Ronaldinho au stage de Paris-St-Germain " se souvient Dejaeghere. " Le Brésilien est arrivé à minuit à l’hôtel… et j’étais le seul présent pour l’aider à s’installer. J’ai vécu la même chose avec Nicolas Anelka. Lors d’un autre stage avec Anderlecht, on a appris que l’écurie Ferrari faisait ses essais privés pas loin de notre stage. Les joueurs m’ont demandé de régler un accès aux paddocks : on y a rencontré Michael Schumacher et les joueurs sont revenus avec des autographes des gadgets et surtout plein de souvenirs ! "