Quand Kana et Van Crombrugge s'allient pour offrir un but gag à Ostende - © Tous droits réservés

Quand Kana et Van Crombrugge s'allient pour offrir un but gag à Ostende - Ostende - Anderlecht -... Il y a des weekends où tout simplement rien ne va. Les joueurs anderlechtois en ont fait l'amer constat ce dimanche. En déplacement à la côte, les Bruxellois se sont inclinés 2-0 face à Ostende et enchaînent un deuxième faux-pas après le match nul face à Courtrai. Symbole de cette méforme, le premier but encaissé dès la 6e minute. Hendrik Van Crombrugge, d'ordinaire un des seuls anderlechtois à surnager lors des naufrages collectifs mauves, est à l'origine de l'action. Alors qu'il n'avait pas encore correctement remis ses gants après avoir noué ses lacets, le portier décide de relancer le ballon vers Marco Kana. Le jeune défenseur mauve, pressé par les avants adverses, ne sait pas réellement quoi faire du cuir et lui remet instantanément. Vous devinez la suite, Van Crombrugge, pris de court, ne parvient pas à dégager le ballon et se heurte à Joseph Akpala. Le puissant avant nigérian en profite pour propulser le ballon du tibia au fond des filets. Le but gag du weekend, assurément.