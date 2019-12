Quand Clinton Mata part à la rencontre d'une classe de primaire pour lutter contre le racisme - © Tous droits réservés

Quand Clinton Mata part à la rencontre d'une classe de primaire pour lutter contre le racisme -... Ce vendredi après-midi, le défenseur du club de Bruges, Clinton Mata se déplaçait dans une école primaire de Tournai pour y rencontrer une classe de jeunes élèves. Le Belgo-Angolais y présentait un livre aux enfants conçu par le club pour lutter contre le racisme. Le pitch du livre est simple, un ourson représentant la mascotte de Bruges affublé d'une écharpe blauw&zwart, rencontre dans une fôret un petit zèbre doté d'une écharpe noire et blanche, puis un canari avec une écharpe jaune etc. Le but de l'histoire étant de prôner l'amitié entre personnes différents, entre supporters adverses et de lutter contre toute sorte de discrimination ou de racisme. Une belle initiative qu'on salue évidemment !