« Puta », « Homo », « Juif »,… : neutres, blessants, folkloriques ?

« Puta Anderlecht » et « Puta Racing Genk », chantés par les supporters du Standard (12/4 et 20/04), ont été considérés par la Commission des Litiges d’Appel de l’URBSFA comme « propos et slogans manifestement porteurs d’un caractère blessant et insultant ». Le Standard est condamné à 2X 3500 euros d’amende.

« Tous les Juifs sont des homos » et « Qui ne saute pas est un Juif », scandés par les fans de Bruges à l’adresse de ceux d’Anderlecht (04/04) ont, elles, été jugées « neutres et non-blessantes ».

Deux jugements pris par la même instance. surréaliste ?

Quand on gratte un peu pour comprendre les motivations de cette Commission, on lit que « Puta, venant de « puto », est un mot offensant, et que sa seule utilisation, indépendamment de l’intention de l’auteur, est offensante ». CQFD.

Tandis que « Le mot « Juif » s’adressait aux supporters d’Anderlecht, et non à des Juifs, de même pour le terme « homos ». Or ces deux termes ne sont pas des insultes en soi, ces deux groupes humains n’étant pas des groupes de moindre valeur ». Et donc les chants brugeois doivent être jugés «neutres et non-blessants ». CQFD.

Qu’est donc cette CLAFP (Commission des litiges d’Appel pour le Football Professionnel), de qui est-elle composée, pourquoi a-t-elle été saisie de ces trois dossiers ?

Elle a été saisie parce que, sur base des trois rapports des match-delegates, le Parquet Fédéral a décidé qu’il y avait matière à poursuivre. (Dans des dossiers de ce type, il n’y a pas de 1ère instance, on va directement à la Commission des Litiges d’Appel. Puis à la CBAS si nécessaire). Dans le cas des « chants » brugeois, le Procureur fédéral estimait qu’ils étaient « blessants de toute évidence », et que « la Commission devait veiller à protéger l’image de la Belgique donnée à l’extérieur ». Il n’a visiblement pas été suivi.

Cette CLAFP est composée de trois membres, dont au moins un doit être juriste. Ces membres changent régulièrement, il y a une tournante.

Dans le cas qui nous occupe, les trois membres qui ont condamnés le Standard dans deux dossiers ne sont pas les mêmes que ceux qui ont blanchi le Club de Bruges dans le 3è.

Alors quid ? Jugement « à la tête du client » ? Deux poids deux mesures ? Influence linguistico-communautaire ? Mainmise de Bruges dans le fonctionnement juridique de la Fédé.

Pour Jean-Marie Philips, avocat, ancien Directeur général de l’Union Belge et Administrateur délégué de l’Union St Gilloise, « un biais linguistico-communautaire est hautement improbable. Je n’y crois pas, cela jetterait un tel discrédit sur l’appareil juridique de la Fédé ! Personnellement, depuis qu’on a décrété que « les Wallons c’est du caca » c’était du folklore, je ne m’étonne plus de rien. Les membres de cette Commission changent en permanence, donc les sensibilités personnelles évoluent d’une séance à l’autre, cela peut expliquer l’inexplicable ? »

Pour un autre dirigeant de club « j’ai tout de même parfois l’impression qu’il peut y avoir un jeu d’influence par-dessous de la part de certains clubs influents, et je me suis déjà interrogé sur certaines désignations dans ces commissions »

Quoiqu’il en soit, rendez-vous la prochaine fois, pour une possible nouvelle surprise.