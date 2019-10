Puissance et précision, Lamkel Zé nettoie la lucarne courtraisienne - © DAVID PINTENS - BELGA

Puissance et précision, Lamkel Zé nettoie la lucarne courtraisienne - Pro League : Journée 12 -... Le but de Mirallas aura été le premier pour l'Antwerp face à Courtrai. Après la mi-temps, le Great Old a enclenché la vitesse supérieure pour asphyxier leur adversaire et définitivement prendre l'ascendant. Deux buts, l'un de Rodrigues, l'autre de Lamkel Zé, ont permis aux Anversois de prendre le large avant un but en fin de match de Stojanovic pour les locaux. Au classement, l'Antwerp pointe à la 4e place, Courtrai est confortablement installé dans le ventre mou (11e).