Proximus et Eleven Sports signent un partenariat de cinq saisons pour le football belge

Proximus est fière d’annoncer à ses clients qu’un accord a été trouvé pour la distribution des nouvelles chaînes Pro League d’Eleven Sports couvrant tous les matches live du football Belge (Jupiler Pro League et D1B) sur tous leurs écrans via Pickx, et ce, pour les 5 saisons à venir.

Ce nouvel accord de distribution avec Eleven s’ajoute à la diffusion de l’UEFA Champions League dans son intégralité ainsi que la distribution des chaînes déjà existantes d’Eleven Sports qui diffusent les plus grands championnats européens de football et de nombreuses compétitions internationales.

Les clients Proximus pourront dès lors continuer à profiter d’une offre sport extrêmement complète dès le début de la saison, au travers de l’offre All Sports dont le prix restera inchangé. Du côté de la RTBF, rien n’est encore signé avec Eleven même si les pourparlers sont en bonne voie.