Programme individuel, séances en petit comité : les entrainements autorisés en Pro League

Suite à la suspension du championnat de Belgique de football, la Pro League a communiqué ce vendredi midi au sujet des entrainements. Les noyaux A des clubs professionnels peuvent continuer à s’entrainer, à condition que les directives en matière d'hygiène soient respectées et que les entrainements se déroulent à huis clos.

"Jusqu’au 23 mars, tous les entrainements sont annulés à cause du coronavirus. Les joueurs étrangers évoluant chez nous ne peuvent pas voyager jusque dans leur pays, ils doivent rester en Belgique. Tous les joueurs ont reçu un programme individuel pour chez eux. Trois fois par semaine, ils doivent se rendre au club pour un entrainement adapté, une sorte d’entretien. Les séances ne seront pas en groupe total, mais en petit comité à des heures différentes. Les joueurs mangent généralement ici, mais ils auront la possibilité d’effectuer des commandes ou de recevoir à manger à domicile. On est conscient qu’il faut garder quelques distances et respecter les règles d’hygiène", a indiqué Peter Morren à notre micro. Et le responsable presse du Racing Genk d’ajouter : "Financièrement, c’est difficile de quantifier les choses. Ce n’est évidemment pas favorable, mais tout le monde prend des coups en ce moment : les clubs ou les entreprises par exemple."

De son côté, par l'intermédiaire d'un communiqué, le Sporting d'Anderlecht confirme aussi la modification des entrainements mauves : "Le RSCA prend les mesures proactives suivantes pour, d’une part, protéger l'état de préparation physique des joueurs et pour, d'autre part, essayer de prévenir au mieux la propagation du virus COVID 19, comme prescrit par le gouvernement et par solidarité avec la population : Le groupe de joueurs sera divisé en plusieurs petits groupes, le vestiaire sera divisé en plusieurs plus petits vestiaires, chaque joueur recevra son propre panier-repas séparé, les autres équipes du RSC Anderlecht ne s’entraîneront pas."

La Pro League, enfin, précise être totalement consciente de la situation très précaire dans laquelle se trouve le pays. En collaboration avec les clubs, elle fera de l'intérêt social un fil conducteur de sa politique pour les prochaines semaines.